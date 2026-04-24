Удар по контрабандата - злато и валута за милиони

Властите в Турция нанесоха сериозен удар по контрабандата, след като при специализирана операция край границата със Сирия бяха иззети злато и валута на стойност над 590 милиона турски лири, или около 11,2 милиона евро. Акцията е проведена в района на град Джизре, окръг Шърнак, и е насочена срещу незаконни канали за пренос на ценности. Случаят показва мащабите на нелегалния трафик в чувствителния граничен регион. По информация на турските власти става дума за добре организирана схема.

Според съобщение на Главна дирекция по сигурността на Турция, цитирано от ТРТ Хабер, операцията е проведена в рамките на мащабни действия срещу контрабандата. Полицейските части са спрели за проверка автомобил, който е предизвикал съмнения.

При обиска са открити 30 кюлчета злато по 1 килограм, както и още 85 грама злато, разделени на 66 части. Освен това в превозното средство са намерени 90 600 долара и 7 470 евро.

По случая е образувано съдебно производство срещу трима заподозрени, като разследването продължава. Турските власти не изключват възможността да става дума за по-широка мрежа, свързана с контрабанден трафик в региона.

