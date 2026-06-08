Адско земетресение удари Филипините, има жертви

Земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер разтърси филипинския остров Минданао тази сутрин, съобщи Германският изследователски център за геонауки.

Земетресението е било на дълбочина 10 км, уточни центърът. Първоначално силата на труса бе оценена на 7,3.

Според данни на местните власти има най-малко 19 загинали. Директорът на местната служба за гражданска защита Родриго Сосменя съобщи, че 12 от жертвите са регистрирани в Сокскарген – регион, обхващащ четири провинции и един град: Южен Котабато, Султан Кударат, Сарангани и град Генерал Сантос. Той добави, че според данните най-малко 134 души са ранени в региона. Издирват се други 12 души.

Има и множество срутени сгради.

Издадени са предупреждения за цунами във Филипините и съседна Индонезия. На хората в крайбрежните райони беше препоръчано да се преместят на по-високи места, заради очаквани приливни вълни между 1 и 3 метра.

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