Опасно предупреждение след труса в Турция

Сеизмолози отправиха сериозни предупреждения за засилена тектонична активност в разломната зона Симав в Западна Турция. Днес там беше регистрирано земетресение с магнитуд 5,4 по Рихтер. Трусът бе на обед и се почувства осезаемо в Истанбул, Балъкесир, Бурса, Биледжик и Измир, като предизвиквайки силна паника.

"В района, в който стана днешното земетресение, се наблюдава анормална тектонична активност. В разломната зона Симав, която започва от Съндъргъ и се простира до Афион, а след това от Афион до Коня и Афион-Акшехир между Западна Турция и Централен Анадол, са се разкъсали множество по-големи и по-малки разломи. Поради това районът е много крехък и динамичен," заяви проф. д-р Сюлейман Пампал пред СNN Тurk.

Сеизмологът добави, че тази зона има потенциала да предизвика земетресения с магнитуд над 5-та или 6-та степен, което прави региона особено опасен от гледна точка на сеизмичната активност.

Още по-тревожно предупреждение

То дойде от проф. д-р Шенер Юшюмезсой. Експертът подчерта, че разломът Симав е един от най-активните в региона. "Днешното земетресение от 5,4 по Рихтер е последица от разкъсванията около главния разлом. Тези разкъсвания се случват около главния разлом, поради което може и да достигнат 6,5 степен," заяви ученият пред вестник "Карар".

Според турски медии, проф. Юшюмезсой е предупредил за повишена активност в разломната зона Симав още преди месец, като е посочил потенциала за силно земетресение в региона.

До момента няма информация за пострадали или сериозни материални щети вследствие на днешния трус. В района са изпратени екипи на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) за следене на ситуацията и действия на терен, съобщи министърът на вътрешните работи Али Йерликая в профила си в социалните мрежи.

Затворено летище и втори трус

По време на земетресението и непосредствено след него за кратко е била затворена пистата за излитане и кацане на самолетите на истанбулското летище "Сабиха Гьокчен", съобщиха от летището.

Турски медии съобщават и за втори трус с магнитуд 4,0, регистриран в Западна Турция, в района на Съндъргъ, който е част от същата разломна зона.

Регионът около Симав е известен със своята сеизмична активност. През 2011 година в същия район е регистрирано земетресение с магнитуд 5,9 по Рихтер, което причини значителни щети.

