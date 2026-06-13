Сеизмолози казаха тежката си дума за земетресението изплашило България
Експертите предупреждават за активна зона, вторичните трусове продължават
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Експертите предупреждават за активна зона, вторичните трусове продължават
Имало е и втори трус. Сеизмолози с отчайваща прогноза
Чуждестранни туристи продължават да пристигат на почивка
Увеличава се напрежението върху разломните линии в този този Турски регион
Земетресението с магнитуд 2,4 по скалата на Рихтер е било регистрирано към 11 часа българско време
Силен трус от магнитуд 7,5 по Рихтер срути няколко сгради и изплаши стотици жители на столицата на Непал Катманду, предде РИА Новости, като се позовав...