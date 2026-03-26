Сеизмолози казаха тежката си дума за земетресението изплашило България

Мощно земетресение в Гърция беше усетено в почти цяла България, като серия от вторични трусове продължи и през нощта. Последният усетен трус за сряда е бил около 22:30 часа с магнитуд 3,2 по Рихтер. Данните бяха потвърдени от сеизмолози от БАН. Активността предизвика тревога сред хората в различни части на страната.

„Последният вторичен трус за сряда е бил усетен в 22:30 ч. и той е бил с магнитуд 3,2 по Рихтер“, каза пред Нова телевизия доц. Пламена Райкова, ръководител на департамента по сеизмология към БАН.

По думите ѝ трусовете постепенно отслабват, като част от по-слабите не се усещат от хората.

„За района на полуостров Халкидики и околността може да се каже, че през последните две години се наблюдава по-голяма активност. Иначе като сила са умерени земетресения. Има две огнища“, каза доц. Пламена Райкова.

Тя обясни, че по-плитките земетресения се усещат по-силно и на по-големи разстояния, което е причината трусът да бъде усетен в почти цяла България, както на ниските, така и на високите етажи.

През последната седмица учените наблюдават поредица от трусове в района на Гърция с магнитуд около 5 по Рихтер. Регистрирани са между три и четири по-силни земетресения, като последният се вписва в нормалната сеизмична активност за региона.

„Съвсем обичайно е да има 7-8 вторични труса след първия, които да са с по-малък магнитуд. Последният е от тази сутрин, той беше с магнитуд 2,7 по Рихтер и е под прага на усещане“, каза проф. Николай Милошев.

Той потвърди, че подобна активност се наблюдава в региона през последните две години и не е необичайна.

Според експертите България и Гърция се намират върху една и съща тектонична плоча, което обяснява защо земетресенията в съседната страна се усещат толкова силно и у нас. Милошев подчерта, че страната ни е част от сеизмично активен регион и е важно хората да имат базова култура за поведение при подобни ситуации.

