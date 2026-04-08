Румъния разтърсена в опасна и за България земетръсна зона

Земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер беше регистрирано тази сутрин в сеизмичната зона Вранча в Източна Румъния, съобщава Антена 3, позовавайки се на Национален институт за изследване и развитие на физиката на Земята.

Трусът е станал около 5:30 ч. местно време на 56 километра източно от Брашов и е бил на дълбочина близо 148 километра - характерна за тази зона, която е известна със силните си дълбоки земетресения.

Към момента няма данни за пострадали или нанесени щети.

Макар и сравнително слаб, днешният трус отново насочи вниманието към зоната Вранча - една от най-активните сеизмични области в Европа. Земетресенията там често се усещат не само в Румъния, но и в България, включително в София, Русе и Северна България.

Историята показва, че именно тази зона е способна да предизвика разрушителни трусове с далечен обхват.

На 4 март 1977 г. мощно земетресение с магнитуд около 7,2 по Рихтер във Вранча разтърсва Румъния и целия регион. Най-тежко е засегнат Букурещ, където загиват над 1500 души, а десетки хиляди сгради са разрушени или сериозно повредени.

Трусът обаче нанася щети и в България. В Свищов са разрушени жилищни блокове, като най-тежко пострадва общежитието на „Свилоза“, където загиват десетки хора. Засегнати са още Русе, Велико Търново и други градове в Северна България, където се появяват пукнатини по сгради и инфраструктура.

Земетресението от 1977 г. остава едно от най-трагичните събития, свързани със сеизмичната активност във Вранча, и до днес служи като предупреждение за риска, който тази зона представлява за целия регион.

