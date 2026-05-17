Силно земетресение! 7 наши станции уловиха Апокалипсиса!

Жестоко и силно земетресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер хвърли в паника района на Малките Антилски острови в съботната сутрин на 16 май! Земната стихия е ударила точно в 10:50 часа местно време (17:50 часа българско време), като епицентърът на мощния напън попада в източния контур на Карибско море. Това съобщи сензационно пред медиите топ експерт-сеизмологът Румяна Главчева. Трусът е бил толкова брутален, че вибрациите са прекосили Атлантическия океан и са засечени от седем български сеизмични станции на родна територия.

Спор в научните среди за източника

Веднага след труса световните сеизмологични центрове изпаднаха в остро разминаване и объркване относно дълбочината на огнището под океанското дъно. Спецовете от Американската геологическа служба (USGS) първоначално посочиха дълбочина от около 30 километра. В същото време обаче колегите им от Европейския сеизмологичен център отчетоха коренно различни данни, според които източникът на енергия лежи много по-дълбоко – на близо 60 километра под повърхността.

„Предпочетохме решението на Европейския сеизмологичен център поради много добро обхващане на активираното пространство чрез данни от 1 096 станции“, обяснява феномена Румяна Главчева. Учените са категорични, че европейската мрежа е дала много по-точен профил на карибския трус заради огромния брой включени сензори.

Родните датчици нащрек

Най-фрапиращото в случая е, че родната апаратура в България е реагирала светкавично на карибското бедствие. Общо седем български станции са успели да регистрират и запишат преминаването на сеизмичните вълни. Българските датчици са уловили мощното трептене на колосално разстояние между 8 280 и 8 600 километра далеч от самия източник на енергия, което доказва огромната сила на освободеното подземно напрежение.

