Има ли Земята сърце?

Планетата Земя има свой собствен ритъм, който учените не могат да обяснят вече шест десетилетия. На всеки 26 секунди сеизмографите по целия свят отчитат малък, но ритмичен трус. Това загадъчно „туптене“ не руши сгради и не предизвиква цунами, но се е превърнало в една от най-големите неразгадани главоблъсканици в геологията.

Откритието на Джак Оливър

Всичко започва в началото на 60-те години на миналия век, когато геологът Джак Оливър от Колумбийския университет пръв документира явлението. По онова време той го нарича „микроземетресение“. Въпреки липсата на модерна техника, Оливър усеща, че става дума за нещо периодично и предсказуемо - като хармоничен маяк, идващ от дълбините.

Години по-късно сеизмолозите успяват да локализират източника на този пулс. Оказва се, че той идва от точно определено място - залива Биафра (Бони) в Гвинейския залив, край бреговете на Западна Африка.

Двете теории: Вълни или огън?

Учените са разделени в търсенето на отговора, като две основни теории си оспорват лидерството. Според едната група изследователи причината е чисто физична. Континенталният шелф под океана действа като гигантски вълнолом. Когато огромните океански вълни се разбиват в това специфично място на шелфа в Гвинейския залив, се създава резонанс, който разтърсва земната кора в перфектен ритъм. Други обаче виждат по-дълбока причина. Точката, от която тръгва пулсът, е „подозрително близо“ до активния вулкан на остров Сао Томе. Поддръжниците на тази теория дават за пример Япония, където подобни вулканични микросеизмични процеси вече са научно доказани и документирани.

Защо загадката все още е жива?

Въпреки че разполагат с технологии, за които Джак Оливър дори не е мечтаел, съвременните сеизмолози все още нямат окончателен отговор. Причината е прозаична -„пулсът на Земята“ не е опасен. Сеизмолозите обикновено фокусират ресурсите си върху събития с висок приоритет, които застрашават живота, докато това ритмично трептене остава в графата „интересни куриози“.

Дали е слънчева енергия, която задвижва океана, или вътрешното дишане на магмата под Сао Томе? Мистериозният пулс е ярко напомняне, че под краката ни все още има светове, които чакат да бъдат разбрани.

