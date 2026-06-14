Мирната сделка със САЩ тресе Иран отвътре

Десетки хора протестираха пред офис на външното министерство в североизточния ирански град Мешхед, след като външният министър Абас Арагчи коментира в телевизионно интервю възможността за подписване на мирно споразумение със САЩ. Демонстрантите скандираха лозунги срещу него и го нарекоха „предател“, предаде Франс прес.

Напрежението избухва на фона на съобщения за сделка, подкрепяна от американския президент Доналд Тръмп и посредничеството на Пакистан. Техеран обаче остава по-предпазлив за сроковете, докато твърдолинейните среди виждат в преговорите опасна отстъпка пред Вашингтон.

Гневът излезе пред офиса на външното министерство

В разпространено видео се виждат жени в черни чадори, които скандират срещу Арагчи и развяват червени и черни знамена. Протестът е насочен пряко срещу външния министър след интервюто му, в което той говори за параметрите на обсъжданото споразумение.

Според международни съобщения договорът трябва да сложи край на конфликта и може да бъде подписан скоро, като Тръмп и Пакистан изразяват оптимизъм за бърз пробив. Иранската страна обаче не потвърждава категорично такъв срок и подхожда по-внимателно към финализирането на договореностите.

Именно тази разлика между американските заявки и иранската предпазливост прави ситуацията още по-напрегната. За твърдолинейните кръгове в Иран самата идея за споразумение със САЩ вече е достатъчна, за да бъде представена като капитулация.

Ормузкият проток е големият залог

Критиците на сделката твърдят, че тя може да ограничи влиянието на Техеран върху стратегическия Ормузки проток. Това е един от най-чувствителните въпроси, защото протокът е ключов инструмент в иранската регионална политика и важен лост за натиск върху Запада.

В телевизионното си интервю Арагчи заявява, че обсъжданото споразумение предвижда премахване на американската морска блокада на ирански пристанища, наложена като отговор на ограниченията, въведени от Иран в Ормузкия проток. Той подчертава, че „управлението на Ормузкия проток няма да бъде същото както преди“, като определя водния път като ключов инструмент за възпиране на Иран.

Точно тези думи допълнително разпалват недоволството. За противниците на сделката всяка промяна в статута или управлението на Ормузкия проток изглежда като удар по стратегическата тежест на страната.

Обвинения в прекомерни отстъпки

Протестиращите и критиците на преговорите обвиняват иранските представители, че са готови на прекалено големи компромиси. Според тях евентуалното споразумение не защитава достатъчно интересите на Техеран и може да лиши страната от един от най-силните й козове.

В социалните мрежи се разпространяват и други видеа, които не са независимо потвърдени. На тях се чуват призиви за оставка на Арагчи и на председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, който е и главен преговарящ.

Така натискът вече не е само срещу външното министерство, а срещу цялата линия на преговорите. Вътрешният фронт може да се окаже почти толкова труден, колкото самият разговор със САЩ.

Сделката още не е сигурна

Според международни съобщения Тръмп и Пакистан смятат, че споразумението за прекратяване на конфликта може да бъде подписано още в неделя. Ройтерс съобщава, че Вашингтон и Техеран се приближават към договореност, но времето за подписване остава неясно, а Иран поставя по-предпазливи оценки за сроковете. Франс прес също отбелязва, че протестът в Мешхед идва именно на фона на твърдолинейна съпротива срещу евентуалния мирен план.

По информация на международни медии проектът за споразумение включва първоначално отваряне на Ормузкия проток и премахване на американската морска блокада, а разговорите по ядрената програма на Иран остават за следващ етап. Тези параметри обясняват защо сделката едновременно се представя като шанс за деескалация и като риск за иранската позиция в региона.

Мирът може да се окаже най-опасната тема в Техеран

Протестът в Мешхед показва, че евентуалното споразумение със САЩ няма да мине без тежък вътрешен сблъсък в Иран. За едни то е възможност да се намали напрежението и да се отвори път към прекратяване на конфликта. За други е тревожен сигнал, че властта може да отстъпи по въпрос, който се приема като част от националната сигурност.

Точно затова следващите дни ще бъдат решаващи не само за преговорите с Вашингтон, но и за стабилността на политическия курс в самия Иран. Ако натискът на твърдолинейните кръгове се засили, подписването на сделката може да се окаже далеч по-трудно, отколкото изглежда от оптимистичните изявления на посредниците.

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