Пътници останаха часове в открито море след авария на ферибот

Пътнически ферибот с близо 60 души на борда изпадна в беда край германския остров Хелиголанд в Северно море заради техническа повреда, но успя да достигне пристанището Куксхавен след няколко часа плаване в открито море, съобщиха властите. Корабът Funny Girl е пристигнал в Куксхавен в събота вечерта, заяви говорител на Германската морска служба за търсене и спасяване пред ДПА.

По данни на полицията фериботът е загубил възможност да маневрира на около пет километра от Хелиголанд. Заради условията в морето и силните западни ветрове спасителната операция се е оказала по-сложна от обичайното.

Авария край Хелиголанд

Фериботът е пътувал по редовния си маршрут от Бюзум към Хелиголанд, единствения офшорен остров на Германия. Обичайно преходът трае около два часа и половина, в зависимост от времето и морските течения, но този път плаването е било прекъснато от техническа повреда.

След като корабът е останал без възможност да маневрира, властите са изпратили спасителен кораб, за да окаже помощ. Първоначално е обсъждано фериботът да бъде изтеглен към Хелиголанд, но условията не са позволили това да стане безопасно и директно.

Влекачите поемат операцията

Вместо теглене до острова е взето решение авариралият кораб, заедно със всички пътници на борда, да бъде отбуксиран до Куксхавен на континента. В операцията са участвали два влекача, като силните западни ветрове са затруднили действията на екипите.

Въпреки усложненията фериботът е достигнал пристанището в събота вечерта. Няма съобщения за пострадали сред пътниците, но инцидентът е довел до сериозно забавяне и до необходимост от промяна в организацията на транспорта.

Пътниците получават алтернативен транспорт

Операторът Adler & Eils съобщи, че корабът ще бъде подложен на техническа инспекция в Куксхавен, за да се установи точната причина за повредата. Проверката трябва да изясни защо фериботът е загубил маневреност толкова близо до Хелиголанд и кога може отново да бъде върнат в експлоатация.

За пътниците, които са били на борда, както и за хората, чакащи на Хелиголанд, са организирани алтернативни транспортни решения. Това е особено важно, защото островът разчита на фериботните връзки за редовното придвижване на туристи и местни жители.

Линията е временно спряна

Фериботните услуги между Бюзум и Хелиголанд са преустановени за неделя и понеделник. Засега не е ясно кога линията ще бъде възобновена и дали това ще стане веднага след техническата инспекция на Funny Girl.

Инцидентът показва колко уязвими могат да бъдат редовните морски връзки в Северно море, когато техническа повреда се съчетае със силен вятър и неблагоприятни условия. За пътниците случаят приключи без тежки последици, но за оператора предстои да отговори на най-важния въпрос - какво точно е отказало на кораба и кога маршрутът ще бъде безопасно възстановен.

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