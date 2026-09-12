Изплъзнали се от ръката й: Майка изгуби двете си деца при трагедията с ферибота
12-годишната Мирай и 6-годишният Мехмет Асaф са сред изчезналите след потъването на кораба
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12-годишната Мирай и 6-годишният Мехмет Асaф са сред изчезналите след потъването на кораба
Техническата повреда при Свищов-Зимнич пренасочва вниманието към другите маршрути, докато трафикът по границите остава спокоен
Линията между Бюзум и Хелиголанд е спряна за неделя и понеделник, докато се изяснява причината за повредата
Потънал е при добро време на близо 2 километра от брега
Модерен ферибот тръгва догодина
Гражданите могат да използват алтернативни маршрути
Драма на изхода за Турция
До края на годината ще бъдат осъществени 6 пътувания
Ферибот тръгва на 11 октомври
Шофьорите в паника
Няколко руски медии споделиха изображения и видеоклипове
Най-после Румъния каза ДА
Нови правила при комшиите
Драма и за избутания от ферибот пътник, който се удави
От Атина до Халкидики със самолет в двете посоки е 120 евро, докато с автомобил е 238
Плавателният съд е оборудван с радар, камери, лазерен лидар и ултразвукови сонари, които събират данни за контрол на курса
Нов кошмар с плавателен съд
Захранването с батерии ще бъде въведено след началото на експлоатацията на кораба, когато по маршрута ще бъдат изградени редовни станции за зареждане
Димитрова работела на остров Крит
Инцидентът е избегнат само след намесата на член на екипажа на кораба