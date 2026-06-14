Нова промяна по Дунав. Ключов ферибот към Румъния спря работа

Фериботът през Свищов-Зимнич преустанови работа за неопределен период заради технически проблеми, съобщиха от „Гранична полиция“ в информацията за движението по българските граници тази сутрин. Спирането е в сила от 12:00 ч. на 13 юни и засяга връзката с Румъния през Дунав.

На останалите гранични преходи със страната трафикът е нормален, но при Русе-Гюргево продължават ремонтни дейности в българския участък на Дунав мост и движението се регулира. На границите с Гърция, Турция, Сърбия и Република Северна Македония не се съобщава за сериозни затруднения.

Свищов-Зимнич временно излиза от маршрутите

Фериботната връзка Свищов-Зимнич е сред важните алтернативи за преминаване между България и Румъния, особено за пътуващи и превозвачи, които избягват по-натоварените мостови съоръжения. Заради техническия проблем обаче преминаването през този пункт е преустановено за неопределен период, което означава, че водачите трябва да се ориентират към други гранични маршрути, докато работата бъде възстановена.

От „Гранична полиция“ не посочват срок за отстраняване на повредата. Това е особено важно за шофьорите, които планират пътуване през Дунав, защото липсата на точна прогноза може да наложи предварително пренасочване към други пунктове. Засега общата картина по границата с Румъния остава спокойна, но отпадането на ферибота намалява една от възможностите за преминаване.

Русе-Гюргево остава под режим заради ремонта

На граничния преход Русе-Гюргево трафикът се движи при организация, свързана с ремонтните дейности в българския участък на мостовото съоръжение. Движението там се регулира, което може да създава временни забавяния при по-интензивен поток от автомобили и товарни превози.

Този преход традиционно е един от най-натоварените между България и Румъния и всяка промяна в организацията на движението се отразява чувствително на пътуващите. Затова спирането на ферибота при Свищов-Зимнич допълнително поставя акцент върху необходимостта маршрутите да се планират внимателно, особено при пътуване с товарни автомобили или при гонене на точен график.

Към Гърция движението е спокойно

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи, съобщават от „Гранична полиция“. Автомобили до 3,5 тона могат да преминават през пунктовете „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“, което е важно за туристите и за хората, които пътуват към Северна Гърция през по-малките маршрути.

През граничните преходи „Илинден“, „Кулата“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили. Това запазва основните направления към Гърция отворени за различни видове транспорт и дава повече възможности за избор на маршрут според началната точка и крайната дестинация.

Нормален трафик и по останалите граници

По данни на „Гранична полиция“ движението е нормално и на всички гранични пунктове с Република Северна Македония, със Сърбия и с Турция. Това означава, че засега няма съобщения за сериозни опашки, ограничения или извънредни промени в организацията на преминаване през тези направления.

На този фон основният проблем остава техническата повреда на ферибота Свищов-Зимнич и ремонтът при Русе-Гюргево. За шофьорите най-разумният подход е да следят актуалната информация преди пътуване, защото при граничния трафик дори един спрян маршрут може бързо да промени натоварването на останалите пунктове.

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