Нова промяна по Дунав. Ключов ферибот към Румъния спря работа
Техническата повреда при Свищов-Зимнич пренасочва вниманието към другите маршрути, докато трафикът по границите остава спокоен
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Техническата повреда при Свищов-Зимнич пренасочва вниманието към другите маршрути, докато трафикът по границите остава спокоен
Те е загубила основните си функции за безопасност
Текат критичните часове
Те също така отрекоха и информацията, че полетът е обикалял един час над летището
Изявлението дойде след размяна на остри реплики и взаимни обвинения между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и държавния глава
По-големи обезщетения при загубен или повреден куфар
Никога не го сушете върху радиатор
Министърът на енергетиката Росен Христов посети „Козлодуй”
Шведското издание Expressen публикува снимки и видеозаписи
Проблемът представлява само 0,17 ремонта на 1000 автомобила
След повредата работата в тунела между „Хаджи Димитър” и „Театрална” ще продължи дълго
Днес премиерът Бойко Борисов трябваше да лети с него за участието си в Европейския съвет в Брюксел.
Сериозна авария на магистрален водопровод оставя града без вода
Меркел се е върнала в Берлин с хеликоптер, след като самолетът й бил повреден
Няма наличие на опасни вещества във въздуха в град Николаево след изтичането на газ тази нощ. Това заявяи Георги Ранов, областен управител на Стара За...
Два екипа на пожарната и полиция са отцепили района около бензиностанция в близост до централна гара в Пловдив заради сигнал за изтичане на газ. Сигна...
И двете черни кутии на падналия в Средиземно море египетски самолет са силно повредени. Това е показал първоначалният анализ на извадените от тях мод...
Самолетът на "Иджипт Еър", който се разби в Средиземно море на 19 май, е извършил три аварийни кацания в денонощието преди трагедията, съобщават френс...
Депутатът от Реформаторския блок Мартин Димитров заеви в ефира на Нова телевизия, че автомобилът му е бил умишлено повреден. „Жена ми трудно намира...
Силният снеговалеж и обледяването на кабелите в първите седмици на 2016 г. са причинили щети за 360 хил. лв. в мрежата в Западна България, съобщиха от...