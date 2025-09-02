Драмата със самолета на Урсула фон дер Лайен се заплита. Нова версия

Продължава сагата със самолета на Урсула фон дер Лайен. Уеб услугата Flightradar отрече съобщенията за повреда в GPS системата на самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Полетът с Урсула фон дер Лайен на борда е предавал добро сигнално качество от излитането до кацането“, съобщиха от службата в социалната мрежа X.

Те също така отрекоха и информацията, че полетът е обикалял един час над летището, като отбелязаха, че е закъснял едва с 10 минути.

По-рано британският вестник Financial Times съобщи за повреда в навигационната система, когато самолетът, превозващ ръководителя на ЕК, е кацнал в България. Според неговата информация, пилотите са трябвало да използват хартиени карти, за да кацнат на летището в град Пловдив.

От пресслужбите на българското правителство и Еврокомисията потвърдиха, че е възникнал инцидент.

Първо екипът на кабинета „Желязков“ уточни, че при подхода за кацане на летището в Пловдив е отчетено „неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета“, без да се посочват причини. От Брюксел обаче обявиха, че българските власти са ги уведомили за подозрения за руска намеса, в унисон с информацията на „Файненшъл таймс“. Това стана ясно от думите на говорителките на Еврокомисията Ариана Подеста и Анна-Кайса Иконен.

„Потвърждаваме, че е имало GPS смущения, но самолетът кацна безопасно в България. Българските власти ни информираха за съмнения в умишлена намеса от страна на Русия“, заяви Подеста пред журналисти в Брюксел. Тя добави, че подобни действия се вписват във враждебното поведение на Москва, към което ЕС вече е привикнал.

Темата разпали и българската политика. Председателят на ДСБ ген. Атанас Атанасов, бивш ръководител на контраразузнаването, разпространи до медиите остра декларация с искане за незабавно освобождаване на временния шеф на ДАНС Деньо Денев, защото е проспал „хибридната руска атака срещу самолета, превозващ председателя на Европейската комисия“, с риск за живота и здравето на ръководителя на изпълнителната власт в ЕС. Атанасов настоя и за спешно заседание на Съвета по сигурността към МС, както и за изслушване на премиера Росен Желязков в парламента.

