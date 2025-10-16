Тръмп и Путин си стиснаха ръцете. Следва...

След проведения телефонен разговр, руският президент Владимир Путин и американският лидер Доналд Тръмп се споразумяха да проведат среща на високо равнище.

Стопанинът на Белия дом определи разговора си с руския си колега като продуктивен. Той продължи цели два часа. Двамата обсъдиха търговията между САЩ и Русия след края на конфликта в Украйна.

Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в унгарската столица Будапеща. Това обяви самият американският лидер на страницата си в социалната си мрежа TruthSocial.

Предполага се обаче, че основната тема на преговорите е била разрешаването на конфликта в Украйна.

Преди това лидерите проведоха телефонни разговори на 19 август. По време на диалога Путин и Тръмп обсъдиха възможността за повишаване на нивото на руската и украинската делегации, участващи в преките преговори.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com