Започнаха преговорите за край на войната в Украйна

Започнаха преговорите между украинската и американската делегация за мирен план за слагане на край на войната в Украйна в САЩ. Това съобщи секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, цитиран от украинската новинарска агенция Укринформ.

"В САЩ вече започна среща между делегациите на Украйна и САЩ за стъпки към постигането на справедлив мир", каза Умеров. Той добави, че остава в постоянен контакт с украинския президент Володимир Зеленски.

"Имаме ясни указания и приоритети – защита на интересите на Украйна, съдържателен диалог, напредък спрямо постигнатото в Женева", каза още той.

На 23 ноември длъжностни лица от Украйна, САЩ и Европа се срещнаха в Женева, за да обсъдят предложен от Вашингтон план за мир за слагане на край на войната в Украйна. След преговорите страните потвърдиха, че всяко бъдещо споразумение трябва напълно да спазва суверенитета на Украйна и да гарантира траен и справедлив мир, отбеляза Укринформ.

