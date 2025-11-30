Уиткоф спешно излетя за Москва. Първи коментари за преговорите с украинците

Преговорите между Украйна и САЩ по мирния план на Тръмп в Маями, Флорида, приключиха.

Те са "положителни", заяви специалният президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф по време на почивката, след двучасови разговори.

Срещата се провежда в личния голф клуб на Уиткоф Shell Bay в Маями.

Той потвърди, че лети за Москва, за да се срещне с руския президент Владимир Путин.Журналистите отбелязаха доброто настроение на Стив Уиткоф след разговорите.

Заместник-министърът на външните работи на Украйна Сергей Кислица от своя страна определи срещата на украинските и американските делегации в Маями като значима и конструктивна.

CNN се позова на секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНБО) на Украйна Рустем Умеров, който също нарече преговорите "продуктивни и успешни".

"Обсъдихме всички въпроси, важни за Украйна. А САЩ ни оказаха огромна подкрепа," каза той.

Във Флорида украинската делегация, водена от Умеров, се срещна със специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф, държавния секретар Марко Рубио и зетя на американския лидер Джаред Къшнър.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред журналисти след срещата, че преговорите са били продуктивни, но предстои още много работа по постигането на мирно споразумение, съобщи Асошиейтед прес.

"Има много променливи величини, има и друга страна, която трябва да бъде част от уравнението - това ще продължи с пътуването на господин Уиткоф до Москва," каза Рубио.

