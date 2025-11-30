Най-накрая! Падна тайната на най-древната цивилизация

След близо два века най-накрая учените излязоха с общо мнение за залеза на най-древната цивилизация в света.

Това е цивилизацията на долината на Инд, известна още като Харапската цивилизация, започнала преди 8 000 години и завършила във второто десетилетие преди новата ера.

Тя се е простирала на близо 1 млн квадратни километра по съвременната граница между Индия и Пакистан, като два са били най-големите градове - Харапа и Мохенджо-даро, с развити системи за управление на водата и писменост, която и досега не е разчетена.

Според списание Science вече е ясна причината за залеза на Харапа, въпреки че това беше предмет на дебат сред учените дълго време.

В ново изследване учените от няколко страни твърдят, че са разгадали мистерията – предполага се, че причината са продължителни суши.

Според авторите на изследването, последователните тежки суши, всяка продължила повече от 85 години, вероятно са били ключов фактор за падението на цивилизацията в долината на Инд.

Не са станали земетресения, защото няма следи за това по сградите. Не е причина и нахлуването на арийците, защото са открити много малко оръдия на войната.

Изследователите установиха, че със засилването на сушите популациите се преместиха в райони, където все още имаше значителни водни ресурси.

В крайна сметка градовете в целия регион изпадат в разруха, а доказателствата сочат, че столетна суша, започнала преди около 3 500 години, съвпада с широко разпространена деурбанизация и културно опустошение на големите градове.

Упадъкът на Индската цивилизация настъпил през 18 век. пр.н.е.

