Историческо откритие с голямо значение за християнския свят в Изник

В района на Изник, който е част от област Бурса в южната част на региона Мраморно море, на бял свят излезе едно от най-важните открития от последните години, свързани с ранното християнство. При разкопките в некропола Хисардере беше открита уникална гробна камера, по чиито стени е изобразен „Добрият пастир Исус“.

Хипогеумният гроб, установен при разкопките през 2025 г., се нарежда сред най-ценните находки в района заради своите фрески и иконография. Изображението на „Добрия пастир Исус“ (Good Shepherd) по стените на съоръжението е сред най-добре запазените примери, откривани досега в Анадола. Вътрешното оформление на гробната камера, чиито стени са изградени от тухли и ломени камъни, е още един елемент, който подчертава значимостта ѝ. В централната част е разположена кline – мебел, подобна на диван или одър, правоъгълна и четиринога, украсена с растителни мотиви и обърнати един към друг птичи фигури. Върху нея са положени трима покойници – двама възрастни и едно бебе.

Специален пример от раннохристиянското изкуство

В композицията върху клинето се вижда фигурата на „Добрия пастир Исус“ – млад мъж, носещ агне на раменете си. Изображението показва прилики с скулптурните групи, изложени в Музей Pio Cristiano във Ватикана, както и с фреските, открити в римските катакомби Присцила, Петър–Марцелин и Домицила.

Фактът, че толкова добре запазен пример на тази иконография не е откриван в Анадола до момента, превръща находката в изключителна на международно ниво. Сцените, в които Исус е представен като пастир, заемат важно място в раннохристиянското изкуство. Темата за „Добрия пастир“ е една от най-популярните иконографии в погребалните украси по времето на ранното християнство в Римската империя. Този визуален език съчетава символи от предхристиянските гръко-римски традиции с новите религиозни значения.

По дългата стена на гробната камера продължават разкопките върху фрески. В разкритите части са изобразени седнали благородни мъж и жена, показани в духа на портретното изкуство. До тях има две фигури на слуги (роби), разположени отляво и отдясно, по-малки по размер в сравнение с основните персонажи.

По време на посещението на папа Лъв XIV в Турция, президентът на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган му подари керамичен панел, изобразяващ откритието.

С това ново археологическо разкритие Турция добавя още една важна спирка към впечатляващите си християнски маршрути.

Макар че в гробната камера не са открити предмети, позволяващи пряко датиране, архитектурните особености, техниката на фреските и стилистичните анализи показват, че съоръжението датира от III век сл. Хр. То е част от множеството християнски маршрутни точки в Турция.

Християнски маршрути в Турция

Турция предлага богати културни маршрути за тези, които желаят да открият ранното християнско наследство. Един от най-значимите е Пътят на св. Павел – маршрутът в Анадола, по който апостол Павел, роден в Тарс между 5 и 10 г. пр. Хр., е разпространявал своите учения. Пътят, който се простира около 500 км от Перге до Писидийска Антиохия (Ялвач), преминава през римски пътища, планински села и горски пътеки, предлагайки уникално историческо и културно преживяване. Днес Пътят на св. Павел е не само туристически маршрут, но и незабравено историческо пътешествие, което разкрива многопластовото религиозно и културно наследство на Анадола.

Друг важен маршрут са Седемте църкви от Откровението. Тяхната руини се намират в Егейския регион на Турция. Тези църкви, наричани още „Седемте църкви на Апокалипсиса“ или „Седемте църкви на Азия“, са от голямо значение, тъй като са централна тема в първите три глави на Откровение и са реални места, играли ключова роля в разпространението на християнството. Апостол Йоан е живял в Ефес, където се е намирала една от тези църкви. Смята се и че в близост се е намирал Домът на Дева Мария.

Кападокия – земята на скалните чудеса в централна Турция – също е ключов район за ранното християнство. Регионът се е превърнал в убежище за ранните християни, бягащи от римските гонения. Те са изградили обширни подземни селища, изсечени в скалите, и множество манастирски комплекси, по-късно украсени с прекрасни фрески.

На брега на Средиземно море в Демре (Мира) наследството на св. Николай Чудотворец (Санта Клаус) подчертава още един основен елемент от раннохристиянската традиция, привличайки посетители към античната базилика, в която той е служил, и към околния пейзаж.

