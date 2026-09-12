Fjällräven и БТС обновяват маршрута Е4 през пет български планини
Шведският outdoor бранд и туристическият съюз започват инициатива за по-сигурна маркировка, нови табели и по-добра ориентация по трасето
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Шведският outdoor бранд и туристическият съюз започват инициатива за по-сигурна маркировка, нови табели и по-добра ориентация по трасето
Походът е за хората с нарушения в кръвосъсирането
Дори модерната авиация избягва региона заради сериозни рискове
Нови маршрути и повече авиокомпании превръщат столицата в ключов авиационен хъб
По време на посещението на папа Лъв XIV в Турция, президентът на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган му подари керамичен панел, изобразяващ откритие...
Ново признание за местното винопроизводство и шанс за по-силно международно присъствие
Доброволци обновиха 10 ключови туристически локации в страната
Инициативата се реализира в партньорство между Министерството на образованието и науката и Сдружение „Общество културно наследство“
Услугата ще стартира на 15 април 2026 г.
До 15 ноември всеки може да предложи нови дестинации на сайта на аеропорта
В Двора на кирилицата ученици от първата столица научиха чудесата на родината
Сътрудничеството с водещи туроператори от региона е важна стъпка към популяризирането на културното наследство на Казанлък
Става дума за автобуси 76 и 213, както и за нощната линия N1
Paзĸpити ca плaнoвe зa cвъpзвaнe нa 39 eвpoпeйcĸи гapи чpeз виcoĸocĸopocтнa жeлeзoпътнa мpeжa
Инициативата е част от проектът „Не губи посоката“ на Kaufland и Български туристически съюз
Младежката академия с изложба и клип за най-новите си членове
Всяка година ще реставрираме по една уникална сграда, съобщи голямата си цел кметът Петър Куленски
Периодът е от днес, 19 декември, до 25 януари догодина
Разкрива се и временна автобусна линия 22ТМ с маршрут от ж.к. „Западен парк“ до метростанция „Опълченска“
От полицията препоръчват използването на алтернативни пунктове