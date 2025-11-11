Децата на Стара Загора откриват чудесата на своя град

Над 80 ученици от IV до VII клас и техните учители се потопиха в магията на Стара Загора по време на събитието „Чудесата на България“, проведено в зала „П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора. В притихналата зала децата слушаха с интерес историите и легендите за своя древен град, разказани от учени, политици и духовници.

Срещата започна с музикално изпълнение на Фолклорно-певческата формация „Китчица“ при ЦПЛР – Стара Загора, които бяха представени като „живите чудеса“ на България.

Инициативата се реализира в партньорство между Министерството на образованието и науката и Сдружение „Общество културно наследство“ с председател Славка Бозукова, издател и главен редактор на в. „Стандарт“. Сред официалните гости бяха Петър Николов, заместник-министър на образованието и науката, Илиана Жекова, народен представител от ГЕРБ, отец Йордан Карагеоргиев, Петър Калчев, директор на Регионалния исторически музей в Стара Загора, Радослав Балкански, кмет на Млада Загора (мандат 2024–2025 г.) и проф. Владимир Бронфенбренер.

Стара Загора – град на чудеса и възраждане

„Стара Загора е град, който е бил разрушаван и възкръсвал, град на поети, древни хора, римляни и бунтовници – град на липите и на красивите жени“, припомниха организаторите. Те насърчиха децата да откриват тайните и легендите, които не пише в учебниците, и да ги разкажат по свой начин – с видео, рисунка или пост. Така младите старозагорци ще станат посланици на чудесата на своя град.

Славка Бозукова, издател и главен редактор на в. „Стандарт“ представи осемтте чудеса на Стара Загора:

Неолитните жилища – най-древното чудо на Европа, датиращо от VI хил. пр.н.е. На ул. „Армейска“ №20 се пазят две запазени неолитни къщи с оригинално обзавеждане и домакински съдове. Те са най-старите двуетажни постройки, откривани на континента. Сред находките – най-древната тарамбука в Европа и миниатюрен сфинкс, по-древен от този в Гиза. Античният форум „Августа Траяна“ – основан от император Траян през II век, бил е сърцето на римския град. Форумът с театрон е побирал над 1300 зрители, а градоустройството с прави улици е уникално наследство, запазено и днес. Регионалният исторически музей – пази над 100 000 артефакта, сред които скелет на динозавър, златни съкровища, римски мозайки и мистериозна маска, за която се вярва, че носи късмет на учениците. Музеят на религиите – единствен по рода си храм, функционирал непрекъснато за религиозни цели над 3000 години. Тук са съчетани светилище на тракийския конник, раннохристиянска църква и мюсюлманска джамия от 1409 г. – единствената обществена сграда, оцеляла след опожаряването на града през 1877 г. Първата българска болница – „Хирургическата“ – построена през 1878 г., веднага след Освобождението. Легендата разказва за „Белия ангел на Стара Загора“ – медицинска сестра, която продължава да се появява в сънищата на лекарите, за да им помогне при трудни случаи. Музеят „Стара Загора – жива история“ – разказва за възстановяването на града след опожаряването му през 1877 г. Това е единственият български град, изграден наново по градоустройствен план още през XIX век. Операта – първата извън столицата, създадена преди век с премиерата на „Гергана“ от Георги Атанасов. След разрушителния пожар през 1991 г. тя е възстановена и днес символизира непобедимия дух на старозагорци. Парк „Бедечка“ – зеленото чудо на града, „белите дробове“ на Стара Загора. Легендите разказват, че под него се крият древни светилища, а мястото притежава лечебна енергия. Образованието като път към чудесата

Заместник-министър Петър Николов представи възможностите на Националната програма „България – образователни маршрути“, която насърчава ученето чрез пътуване и опознаване на родината.

Той посочи, че има 4 деца, но все още се вълнува като застане пред аудитория.

„Така ще усетите, че миналото става част от вас и оставя спомен много по-жив и значим от всяка лекция в училище“, каза той. „Един ден, когато станете родители, ще заведете и своите деца, за да им покажете храмовете и реликвите, които ни карат да се гордеем с България.“

Послания от сърце

Отец Йордан Карагеоргиев призова децата да обичат България и да не забравят нейните духовни корени:

„Ако ние не обичаме България, няма кой друг да я обича. Не можем да вървим напред, ако не познаваме историята си.“ Той припомни и делото на Паисий Хилендарски, посветено на пробуждането на българския дух.

Депутатът Илиана Жекова пренесе децата в родния си Казанлък, разказвайки за бронзовата глава на Севт III и Севтополис, потопения под водите на язовир „Копринка“. Тя ги насърчи да посещават исторически места с родителите си и да се гордеят с тракийското наследство в Долината на тракийските царе.

Директорът на РИМ – Стара Загора Петър Калчев подчерта, че градът е „най-старият жив град в Европа“ и че местните земеделско-скотовъдни общности от VI хил. пр.н.е. са поставили основите на европейската цивилизация.

Кметът на Млада Загора Радослав Балкански насърчи учениците да следват мечтите си:

„Когато покорите един връх, насочете се към следващия. С каквото и да се захванете, ще успеете – стига да го правите с любов.“

Проф. Владимир Бронфенбренер, председател на Българската академия за сигурност, проведе полезна лекция за безопасността в интернет. Той насочи вниманието на учениците към създаването на сигурни пароли с комбинация от главни и малки букви, цифри и символи, и ги предизвика сами да измислят своя уникална „защитна формула“.

Събитието „Чудесата на България“ превърна Стара Загора в жива класна стая, в която миналото оживя пред очите на децата. Между истории за древни цивилизации, археологически находки и примери за човешка доблест, учениците откриха не само богатата история на своя град, но и вдъхновението да бъдат негови посланици.





