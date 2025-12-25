Историческа визита: Патриарх Даниил посещава Вселенската патриаршия

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще осъществи първото си мирно посещение до Вселенската патриаршия в Истанбул по покана на Вселенския патриарх Вартоломей. Визитата започва днес, 25 декември, навръх Рождество Христово, и ще продължи до 28 декември, като патриарх Даниил ще бъде придружаван от делегация на Светия синод на Българската православна църква.

Посрещане и съвместни богослужения

Още днес българският патриарх ще бъде посрещнат във Вселенската патриаршия, където в храма „Св. Георги Победоносец“ в истанбулския квартал Фенер ще бъде отслужен благодарствен молебен. След това предстои официална среща с Вселенския патриарх Вартоломей и членовете на Свещения синод на Вселенската патриаршия. На 26 декември двамата предстоятели ще съслужат в тържествена света литургия отново в храма „Св. Георги Победоносец“, а в предпоследния ден от визитата патриарх Даниил ще отслужи света литургия в българската желязна църква „Св. Стефан“ в Истанбул.

Смисълът на мирното посещение

Т.нар. мирно посещение е утвърдена църковна традиция, която се развива особено активно през последните два века с улесняването на пътуванията. По канона всеки новоизбран патриарх на поместна православна църква отправя мирно послание чрез посещения до другите поместни църкви. Кулминацията на подобно посещение е съслужението на обща света литургия и съвместното причастяване, с което се засвидетелстват единството във вярата и братолюбието между поместните православни църкви.

Традиция в новата история на БПЦ

От Българската православна църква припомнят, че в най-новата история на Църквата всички български патриарси през последните 80 години са извършвали свои мирни посещения не само в седалището на Вселенската патриаршия в Истанбул, но и в останалите поместни православни църкви по света.

