Историческа визита: Патриарх Даниил посещава Вселенската патриаршия
Мирно послание и обща литургия в Истанбул
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Мирно послание и обща литургия в Истанбул
Това на практика означава, че Вселенската патриаршия признава МПЦ и вече ще може да отслужва с нея
Решението бе взето след искането на Вселенската патриаршия
Вселенска патриаршия не е ограничавала, нито е забранявала богослужението на български език в двете църкви в Одрин "Св. Георги" и "Св. св. Константин...