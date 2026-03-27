Софийското летище разширява мрежата - рекордни 94 дестинации за лято 2026

Летище „Васил Левски“-София влиза в летния сезон на 2026 г. със заявени амбиции за разширяване на ролята си като регионален авиационен център. Новото разписание обединява 30 водещи авиокомпании и предлага връзки до 94 дестинации, което значително увеличава възможностите за пътуване както за бизнес, така и за туризъм.

Разширяването на мрежата идва в момент на засилено търсене на полети и поставя столицата в по-конкурентна позиция спрямо други регионални летища.

Нова стратегия за растеж и свързаност

Операторът на летището СОФ Кънект очертава стратегия, базирана на повече дестинации, по-добра свързаност и по-гъвкави възможности за пътниците.

„Новото лятно разписание отразява нашата цел да предлагаме все по-широка и разнообразна маршрутна мрежа, която да отговаря на очакванията на пътуващите - както за бизнес, така и за удоволствие“, заяви Димитър Биков, главен директор „Маркетинг и бизнес развитие“ в СОФ Кънект.

„София продължава да утвърждава позицията си като ключов авиационен център в региона“, подчерта той.

Този подход е част от по-широка тенденция - превръщането на София в динамичен хъб, който не само обслужва пътници, но и привлича нови авиокомпании и инвестиции.

Нови маршрути и разширени мрежи

Сред акцентите в новото разписание е откриването на директна линия до Порто от Bulgaria Air. Полетите стартират на 9 април и ще се изпълняват два пъти седмично, като отварят нова връзка между България и втория по големина град в Португалия.

Ryanair също разширява присъствието си с нови дестинации - Ламеция Терме, Маракеш и Торино, като превозвачът залага на комбинация от туристически и културни маршрути.

Wizz Air остава сред най-активните играчи, като добавя редица нови линии и увеличава честотата на полетите. Сред новите дестинации са Римини, Сантандер, Палма де Майорка, Палермо и Тирана, както и ваканционни точки като Корфу, Родос и Шарм ел-Шейх. Компанията също така пренасочва полетите си към летище Варшава Шопен.

SunExpress също обогатява мрежата с нова линия до Измир, която ще се изпълнява няколко пъти седмично.

По-силен туристически и бизнес поток

Новото разписание е ориентирано към разнообразие - от морски ваканции до градски пътувания и бизнес маршрути. Това дава възможност за по-гъвкав избор и улеснява достъпа до ключови пазари в Европа, Близкия изток и Северна Африка.

Разширяването на маршрутната мрежа има и по-широк икономически ефект - стимулира туризма, подпомага бизнеса и засилва позицията на България като достъпна дестинация.

София като регионален авиационен хъб

С увеличаването на дестинациите и партньорствата летище „Васил Левски“-София се утвърждава като един от най-динамично развиващите се транспортни центрове в региона. Комбинацията от нови линии, силно присъствие на нискотарифни превозвачи и стабилни връзки с традиционни пазари създава основа за устойчив растеж.

Лятото на 2026 г. показва, че конкуренцията между летищата се води не само с инфраструктура, а със способността да се предложи широка, гъвкава и атрактивна мрежа от маршрути - нещо, което София все по-уверено демонстрира.

