Революция на летище София! Нов луксозен лаундж пренаписва правилата

На летище „Васил Левски“-София беше открит Primeclass лаундж от ново поколение - първата реализация на новата визия за пътническото преживяване на TAV Operation Services. Пространството обединява дизайн, местна култура и съвременни удобства, за да предложи различен поглед към престоя на летището. Новият подход поставя акцент върху усещането и емоцията, които съпътстват пътуването. Това е и първата стъпка към по-широка трансформация в глобалната мрежа на бранда.

София като отправна точка за новата концепция

София заема ключово място в мрежата на Primeclass, както като стратегическа дестинация, така и като първата реализация на новата визия. Като един от най-бързо развиващите се авиационни центрове в региона, столицата предоставя стабилна основа за въвеждането на този нов подход към пътническото преживяване.

С откриването на новия лаундж Primeclass представя за първи път концепцията си от ново поколение и поставя началото на трансформация, която постепенно ще бъде внедрена в глобалната мрежа на бранда.

На снимката: Мустафа Кара, заместник-посланик на Република Турция, Стефан Делайе, председател на Френско-българската търговска и индустриална камара, Од Феран, главен търговски директор, TAV Airports Holding, и главен изпълнителен директор, TAV Operation Services, Ирена Георгиева, министър на туризма на Република България и Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на SOF Connect

Haven on Earth - пространство за различни преживявания

Пространството в лаунджа на летище София е проектирано като плавна, хибридна среда, в която гостите естествено могат да преминават през различни състояния - общуване, работа и почивка.

Бар и зона за отдих, специализирано кулинарно пространство, работни зони, детски кът, тиха стая за почивка и открита тераса създават заедно многопластова среда, която отразява ритъма на съвременното пътуване.

Концепцията е изградена около пет зони за различни преживявания - Live, Enjoy, Work, Relax и Play, създадени не около функции, а около реалните нужди и моменти от ежедневието на всеки човек.

В основата на тази трансформация стои новият дизайнерски подход на Primeclass - „Haven on Earth“, разработен в сътрудничество с международни дизайн и творчески партньори, съчетавайки глобална експертиза и силни местни артисти.

Дизайнът постига баланс между глобалните тенденции и локална идентичност чрез използване на естествени материали, интуитивна организация на пространството и сетивно-въздействаща атмосфера, за да създаде пространство, което се усеща едновременно изискано и автентично.

Живо въплъщение на местната култура

Чрез инициативата „Local Artist Wall“, реализирана в партньорство с местна галерия, лаунджът се превръща в динамична културна платформа, представяща творби на български артисти като Стела Василева и Александър Вълчев. Изложбата ще се обновява периодично, създавайки непрекъснат диалог между пътниците и местната творческа сцена.

Тази философия намира израз и в кулинарното преживяване, където българските вкусове са интерпретирани съвременно и представени редом до международни предложения. Така храненето се превръща в откривателско преживяване, съчетаващо местната идентичност с глобалния вкус. От вдъхновени от българската кухня предложения до внимателно подбрани напитки, всеки детайл е създаден, за да създава малки, но незабравими моменти по време на пътуването.

Нова глава в пътническото преживяване

„София има специално значение за Primeclass, не само като ключова дестинация в нашата мрежа, но и като мястото, където новата ни визия придобива реално измерение“, заяви на церемонията по откриването Од Феран, главен търговски директор на TAV Airports Holding и главен изпълнителен директор на TAV Operation Services.

„Високо ценим дългосрочния и визионерски подход на летище „Васил Левски“-София към пътническото преживяване и сме особено удовлетворени да работим с партньор, който споделя нашата амбиция да го развиваме и надграждаме“, посочи тя.

„С това откриване преосмисляме начина, по който се създават, преживяват и възприемат летищните пространства. Наблюдаваме ясна промяна в очакванията на пътниците: от чисто функционални среди към пространства с емоционална стойност“, допълни Феран. „София бележи началото на тази трансформация, която ще продължим да развиваме в глобален мащаб“, каза още мениджърката.

Стратегическо партньорство и амбиции

„В летище „Васил Левски“-София сме горди да задълбочим стратегическото си партньорство с TAV Operation Services чрез въвеждането на новата концепция Primeclass“, обяви Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на SOF Connect – оператора на аерогарата.

„Фактът, че сме първото летище, което реализира концепцията Primeclass от ново поколение, е както признание, така и силен знак на доверие към София като бързо развиващ се европейски авиационен център“, подчерта той.

„Този момент е много повече от откриването на нов лаундж - той е ясна стъпка напред в усилията ни да трансформираме пътническото преживяване и да позиционираме София като първото 5-звездно регионално летище в Европа“, посочи Кабайеро и добави: „Горди сме, че София задава стандарта за тази нова ера и очакваме с увереност да продължим това успешно партньорство.“

Служебният министър на туризма Ирена Георгиева заяви, че туризмът е индустрия на гостоприемството, а впечатленията от посрещането и изпращането на пътниците са ключови за образа на България като дестинация. Тя подчерта, че обединените усилия на летището, авиокомпаниите и институциите доказват, че страната може да осигури качествено обслужване и добра въздушна свързаност, което е от съществено значение за развитието на туризма. Георгиева определи откриването на салона като стъпка в правилната посока към целта България да има първото 5-звездно регионално летище до 2030 година.

Поглед към бъдещето

Новата концепция Primeclass е водена от ясната амбиция да създава преживявания, които едновременно отговарят на глобалните тенденции, но и са значими на местно ниво. След София концепцията ще бъде постепенно внедрена в други Primeclass лаунджове по света, въвеждайки по-ориентирана към преживяването среда и време, прекарано на летището.

Primeclass лаунджът в София е достъпен за пътуващи с различни авиокомпании, членове на лоялни програми и индивидуални пътници, които търсят по-високо ниво на комфорт и по-смислено изживяване по време на пътуването.

