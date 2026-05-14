Жестоки търговски надценки шокираха икономическия министър

Правителството обяви нова серия от мерки срещу високите цени на храните и нелоялните търговски практики, след като на среща в Министерския съвет са били представени данни за надценки между 65 и 95% на някои продукти в търговските обекти. Информацията беше съобщена от вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев по време на брифинг заедно със земеделския министър Пламен Абровски и представители на браншови организации.

„Ние не сме във война с търговците и веригите. Ние сме във война с нелоялните търговски практики“, заяви Пулев и подчерта, че държавата вече е започнала координирани действия чрез регулаторните и контролните институции.

Според представените данни в определени категории стоки надценките значително надхвърлят обичайните нива на възвръщаемост, които по думите на Пулев нормално се движат между 20% и 35%.

Спецзвено ще следи „справедливите цени“

Една от основните мерки, обявени от кабинета, е създаването на специално звено за наблюдение на цените с участие на контролни и регулаторни органи. То ще работи с ежеседмична отчетност и ще координира действията между институциите.

Към звеното ще функционира и специален център, който ще преизчислява така наречените „справедливи цени“ всяка седмица по прозрачна методика, базирана на европейски и международни стандарти.

„Всички сме обединени около нуждата от повече прозрачност, отчетност и сериозна подкрепа за българския производител и българския бизнес“, посочи Пулев.

Повече български храни и финансова подкрепа за производителите

Кабинетът обяви и намерение за нови финансови стимули за родните производители чрез инструменти на Българската банка за развитие и Българската агенция за експортно застраховане. Сред обсъжданите механизми са субсидирани кредити, гаранционни схеми и застрахователни продукти за земеделския сектор.

„Знаем, че земеделието е в състояние на колапс и трябва да изградим дългосрочна визия и подкрепяща мрежа за българския бизнес“, каза още икономическият министър.

Сред основните приоритети на правителството остават по-добрият достъп на българските храни до търговските обекти, гарантирането на качеството им и по-равнопоставено отношение между родната продукция и вносните стоки.

„Трябва да има повече български храни по щандовете“, заяви Пулев.

Очакват се още промени в законите

На срещата в Министерския съвет е било обсъдено и допълнително прецизиране на законодателните мерки между първо и второ четене на подготвените законопроекти. Според Пулев участниците са се обединили около необходимостта от още една седмица за „калибриране“ на предложенията.

Властта увери, че целта не е натиск върху бизнеса, а създаване на по-прозрачна и справедлива среда за производители и потребители чрез по-добра координация между институциите и по-строг контрол върху нелоялните практики.

