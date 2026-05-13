Знаков генерал каза истината за охраната на Борисов

Парадоксално е, че при положение че Бойко Борисов често твърдеше колко е близък до хората, охраната му продължи с години заради сигнал отпреди повече от 20 години.

Оттогава насам непрекъснато се говори за заплахи, които оправдават продължаването на охраната и използването на автомобилите и ресурсите на НСО. Това заяви в интервю за Радио "Фокус" генералът от резерва Димитър Владимиров, ръководител на Националната служба за охрана (НСО) в периода 1992-2004 г.

Ген. Владимиров обясни, че по времето на един от ръководителите на НСО, при управлението на Бойко Борисов, са били направени промени в Закона за НСО, според които охраната след напускане на поста може да продължи до 4 години. Преди това срокът е бил до една година и е зависел от конкретната степен на застрашеност.

Според него големият проблем е, че с години за тези охрани са се изразходвали огромни публични средства. По думите на ген. Владимиров част от политиците дотолкова са свикнали с тези привилегии, че са започнали да ги възприемат като нещо естествено.

Генерал Димитър Владимиров бе категоричен, че държавната охрана не може да бъде вечна.

"Един сигнал за заплаха, възникнал в определен момент, не може да служи като основание години наред да се харчат парите на данъкоплатците. Напълно логично е, когато рискът отпадне, охраната също да бъде прекратена", отбеляза бившият дългогодишен директор на НСО.

