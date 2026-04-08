Борисов каза колко депутати иска да има

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза днес колко депутати очаква да има партията му в 52-ото НС. Той направи това по време на поредната си обиколка в страната.

"Аз съм оптимист. Те вече толкова обиди си наговориха другите партии помежду си, а и към нас, но ние понеже сме по-опитни и знаем, че там, където си плюл, може да се наложи и да лижеш, а ние не го обичаме този процес, по-добре си дръж езика зад зъбите. Не си го прави свой враг – езика, защото всички е надяват да имат по 121 депутати. Аз мисля, че ние не трябва да си поставяме такава цел, 80 депутати мисля, че е добре. Другите да изкарат по 121 – пожелавам им го", заяви Борисов.

Мисля, че кондицията на партията е много добра, най-опитна, най-знаещи, най-можещи и през тази 1 година изпълнихме всичките си цели, коментира лидерът на ГЕРБ. Той отправи остра критика към кабинета "Гюров".

"В момента виждате изпуснаха цените, само показност, ама такава – верно да си спечели 121 депутати премиерът няма така да се фука. А с 2-3 мерки, които Жечо Станков ги каза – с това ДДС дето се взима може да се свалят цените са 20-30 цента. Това, ако се внесе в НС, сигурен съм всички ще го подкрепят, а с 20 евро... кой ще го усети. А така важи за всички, натискаме инфлация. Но те са заети с хеликоптера, кръгчета, ходиха до Якоруда, Украйна – миналата седмица."

Борисов нанесе и удар по МВР заради отнетата книжка на Явор Божанков. "Как от всички само Явор Божанков, който Асен Василев изгони от листите, точно него го хванаха до къщата му в родния му град, взеха му книжката и го унизиха. Нагласено", каза Борисов.

Той коментира и примирието в Иван: "Цяла нощ не съм спал, всички информатори да ме будят да ми кажат какво ще стане между Иран и САЩ. Тези събития от сутринта ме карат да съм щастилив и ведър. Дано в Пакистан преговорите минат добре, дано след 2 седмици се постигне по-траен мир, защото Иран е много близо до нас. Така че днес е един много хубав ден, много щастлив ден за света".

