Става напечено! Иран взе крайно решение за САЩ

Иран е уведомил пакистанските посредници, че повече няма да води преговори със САЩ за прекратяване на огъня, съобщава "Ню Йорк Таймс" позовавайки се на трима високопоставени ирански служители.

Техеран прекрати участието си в преговорите за прекратяване на военните действия, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да унищожи "цяла цивилизация" тази нощ, а САЩ нанесоха удари по военни обекти на иранския остров Харк, предава "Фокус".

Представителят на Иран в ООН заяви, че Техеран напълно отхвърля временно прекратяване на огъня и иска да установи траен мир и да получи проверими гаранции, че подобна война няма да се повтори, предава "Ал-Джазира".

Относно заплахата на Тръмп за унищожаване на иранската "цивилизация", говорителят на иранското външно министерство заяви, че в крайна сметка силата на цивилизованата нация ще надделее над логиката на грубата военна сила.

Тръмп неколкократно предупреди, че САЩ ще нанесат удари по електроцентрали, мостове и друга инфраструктура в Иран, ако Техеран не сключи споразумение или не отвори Ормузкия проток.

На 5 април той заяви, че Иран има време до вторник, 20:00 часа източно американско време, за да сключи споразумение (03:00 часа на 8 април българско време).

От Техеран в отговор на заплахите са заявили, че в случай на по-нататъшни удари на САЩ по инфраструктурата на Иран "портите на ада" ще се отворят за САЩ и Израел.

Според Си Ен Ен Иран е категоричен, че ще отвори напълно Ормузкия проток едва след като страната получи компенсация за финансовите загуби, причинени от атаките на САЩ и Израел.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com