Радев с мощен удар по кабинета и ПП: Искат да откраднат изборите!

Българското правителство открито поде кампания срещу предстоящите избори с изпратеното официално искане до Брюксел да ни се окаже помощ, да се следи за "външни хибридни атаки“ и да се помисли как да бъдат профилактирани нашите избори. Затова работят и определени политически партии. Това заяви лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев на среща с избиратели в Самоков.

"Сглобкаджиите, които съсипаха конституцията и ни лишиха от референдума за еврото, сега се готвят да ни отнемат и изборите", възмути се Радев. „Тези, които изпразниха джобовете ни, сега посягат и към демократичните ни права, защото знаят, че ще бъдат победени на тези избори и отсега подготвят тяхното опорочаване и го правят даже открито“, посочи лидерът на „Прогресивна България“.



Той отбеляза, че служебното правителство и определени политици се опитват да направят аналог с т.нар. румънски сценарий, при който изборите бяха отменени. „Затова ни трябва пълна мобилизация, за да изхвърлим наглеците, да защитим гласа си, да защитим изборите и да застанем като достойно общество. Само и единствено България и българите могат да решават кой да управлява нашия общ дом“, категоричен бе Румен Радев.

"С това, което правят в момента, се опитват категорично да дискретират българските избори, да внушат, че има външна хибридна намеса, да направят паралел с румънския модел. Проблемът вече са го изнесли на ниво Европейски съюз“, написа още вчера Радев във Фейсбук.

