Крум Зарков: Кабинетът трябва да пази България от конфликти

„От самото начало на присъствието на военна техника на летище „Васил Левски“ нито една българска власт не успя ясно да обясни на българските граждани какви са тези самолети и за какво са тук. Цялата информация, която имаме, е от чужди длъжностни лица.“. Това заяви в ефира на Нова телевизия председателят на НС на БСП Крум Зарков. Според него служебното правителство едва след сигнали от граждани е дало неясна информация, а премиерът Радев е заявил нов курс и е разрешил този престой.

„Не мога да кажа дали това ще има пряко отношение към визите. От друга страна, става въпрос и за военни конфликти, които се разгарят около нас. Първостепенна задача на българското правителство, което и да е то, е да пази България възможно най-далече от конфликти, които не са наши.“, подчерта социалистът.

Той обясни, че БСП е повдигнала отново темата, защото тя се поставя по време на срещите с граждани в цялата страна. „Нашата позиция целеше да покаже на всички, че има политически сили, които следят този процес. Искаме яснота, прозрачност и сигурност по отношение на ключово важни решения за нашата страна. Има държави членки на НАТО, които направиха далеч по-резки действия.“, каза още председателят на левицата.

Помолен да коментира чаканото отпадане на визите на български граждани за САЩ, Крум Зарков заяви, че редица правителства се опитват да постигнат това, но обяснението на американската страна винаги е било, че става въпрос за технически въпроси, свързани с намаляване на броя отказани визи на българи от американските власти. „Въпросът или е технически, или е политически. Няма как да е и двете. За мен темите за самолетите и за визите са две отделни теми. Досега визите бяха обвързвани с други теми. Дали е трябвало и сега да се прави, ще преценим по резултатите.“, коментира той.

По случая с Баба Алино, Зарков заяви: „Не трябва да се примиряваме с безобразията и опитите да бъде застроено цялото ни Черноморие. Това е тест за новата власт и за нас като общество. Трябва да настояваме за две неща – всички, които са по веригата и са подписвали, да не се обясняват само в медиите, а да са част от обективно цялостно разследване, както и да бъде разрушен този град и да бъде възстановено мястото.“. Той подчерта, че са явни опитите украинските власти да защитават своите граждани и е редно българските власти да направят същото.

По повод на случващото се вляво, председателят на НС на БСП обясни: „Работим за възстановяването на БСП. В процес на лечение сме и то невинаги минава лесно, но мисля, че вървим в правилната посока. Този период има и положителна страна – да видим БСП на кого може да разчита и на кого не. Това, върху което ще градим, е съзнанието, че партията ни е необходима.“.

Крум Зарков подчерта, че БСП участва активно в предстоящите предсрочни частични местни избори, като в столичния район Средец, където Пламена Заячка проявява голяма смелост, за което заслужава уважение. По думите му следващи стъпки са подготовка на традиционния събор на левицата на връх Бузлуджа на 1 август, а след това и за президентските избори през есента, както и редовните местни избори през 2027 г.

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