Зарков постави нова задача на БСП

В рамките на Благоевите дни десетки лявомислещи се събраха в Пловдив в рамките на дискусията "Предизвикателствата пред лявото днес. Държава - труд - капитал". В нея взеха участие председателят на НС на БСП Крум Зарков, проф. Светлана Шаренкова – член на Изпълнителното бюро на партията, както и икономистът от КНСБ доц. Любослав Костов, Атанас Телчаров - областен председател на Пловдив област, а домакин и водещ бе инж. Калин Милчев - председател на Градския съвет на БСП в Пловдив.

Зарков заяви, че без БСП силно ляво в България няма как да има, но само БСП няма как да го изгради. „Трябва да покажем, че сме истинска лява партия – група хора, които на доброволни начала жертват собственото си време и енергия, за да защитават друга група хора, защото са идентифицирали обществен интерес и са готови да се борят за него, а не клуб за кариерно развитие.“, каза още той.

По думите му партията трябва да се консолидира и да се отвори – към други леви партии, към граждански организации, към синдикални движения, към лявомислещите хора. „Към всички, които по някакъв начин всеки ден копаят в същата почва, в която и ние. Ние можем да подкрепим техни идеи и каузи, както и те наши.“, обясни социалистът.

От своя страна доц. Костов заяви, че историята на лявото и на синдикалните движения е тясно преплетена, както и идеите, разбиранията и целите, макар да боравят с различен инструментариум за постигането им. „И социализмът, и синдикализмът се раждат като контрапункт на абсолютния капитализъм, който доминира над труда. Трябва да си помагаме, защото имаме най-голямата сила – общите ни идеали, и можем да сме си много полезни", каза още той.

По думите му общо мнение е, че данъчната система в България е регресивна и поражда много несправедливост – Световната банка го е казала няколко пъти и е правила своите предложения в тази посока, но бизнесът не я чува.

„Сега това е признато и от ЕК. Време е да се разбере, че в България колкото повече пари получаваш, толкова по-малко плащаш солидарно в системата. Плоският данък е несправедлив. В неговия оригинален вариант също има необлагаем минимум. В 22 страни членки на ЕС хората с минимална работна заплата не плащат данък и размерът на тази заплата се приспада при облагането на всички останали доходи.", обясни синдикалистът. По думите му хората в тези държави получават и 13-а заплата, като така се повишава и покупателната способност, която е един от основните показатели на икономическия растеж.

Според него това са каузи, за които лявото и синдикатите могат и трябва да работят заедно.

Проф. Светлана Шаренкова благодари на пловдивската организация за активното й включване в Благоевите четения. По думите ѝ в Пловдив основателят на левицата Димитър Благоев наред с развитието на партийна дейност създава и ръководи първите успешни синдикални и кооперативни сдружения. "Тази политика на сътрудничество е дълбоко вкоренена в нашата партия и продължава и след неговата смърт. Затова е изключително важно и присъствието на синдикални и представители за бъдещето на голямото ляво обединение, което е в основата на усилията и на председателя Зарков, и на БСП. Надеждата и за него, и за страната ни е в ръцете на младите, участващи в тази дискусия.", заключи тя.

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