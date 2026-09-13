Криза в София: 1716 деца може да останат без ясла
Столична община търси спешно решение и настоява за законодателна промяна
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Столична община търси спешно решение и настоява за законодателна промяна
Социалният министър очаква увеличение с около 40-50 евро, а точният размер за 2027 г. ще бъде определен от правителството
Над месец тежък физически труд в германска ягодова плантация е донесъл на Агата Витон над 15 000 злоти. Тя е работила 33 дни без прекъсване, общо 310...
То е второ по население сред селата у нас, но лидер по инвестиционен апетит
Трябва да отчита заплатите, инфлацията, покупателната способност и производителността на труда
Основата на политическото ни действие трябва да е защитата на наемния труд, каза лидерът на БСП
Новите европейски правила за прозрачност на възнагражденията се бавят
15 години труд бяпха заличени за една нощ, казват основателите
Омуртаг е изпреварил с 3 века математика Фибоначи
Детайлите са инструмент на властта - над свои и над чужди
Поклонението ще бъде в петък, 9 януари, от 12:00 ч. на Централните софийски гробища
Държавата взема 1 милиард евро от бизнеса и работещите, разпределя 46 на сто от БВП
Министерството на труда и социалната политика актуализира подзаконови актове заради новата валута
Инвестиционното предложение предвижда изграждане и на нов питеен водопровод
Има сериозен глад на кадри
На 78-годишна възраст
Евростат отчита годишно увеличение на почасовите разходи за труд у нас с 13,4%
Не се съобщава за пострадали
Той иска доверени хора за тази позиция
По думите му на много от тях се налага и сега да работят на няколко места