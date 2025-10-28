Уникална страна дава заплата до 9000 лв.

Европейска страна првлича чужденците с уникални заплати.

Норвегия е развита страна, предлагаща силна икономика, висок стандарт на живот и стабилна система за социално подпомагане. Въпреки че газовият и петролният сектор доминират в икономиката, той също има разнообразен частен сектор, поддържан от корабоплаването, селското стопанство и технологиите. Той предлага стабилен пазар на труда с високи заплати, силна защита на работниците и ниски нива на безработица.

Въпреки че Норвегия не е традиционна ‘евтина ’ аутсорсинг дестинация, нейната стабилна икономика и висококвалифицирана работна сила я правят привлекателен източник на дистанционни партньорства. Силното му чувство за иновации и цифрова трансформация допринася за стабилна инфраструктура. Страната също така предлага благоприятна за бизнеса среда за фирми, които искат да развият бизнеса си, пише "Вести.бг"

Пазар на труда в Норвегия

Към 1 януари 2024 г. населението на Норвегия наброява около 5,6 милиона души. Брутният вътрешен продукт на глава от населението през 2021 г. е 78 700 евро, което е с 122,3% по-високо от средното за ЕС27 от 35 400 евро на човек. През 2023 г. над 3 милиона души са активни на пазара на труда в Норвегия. Заетостта достига 77,4%, което е с 7 процентни пункта над средното за ЕС27 и с 2,6 процентни пункта по-високо в сравнение с 2018 г. Безработицата през 2023 г. е почти на нивото от 2022 г., но все още не е достигнала предпандемичното ниво от 3,9% през 2018 г. и 3,8% през 2019 г. Норвежкият процент на безработица остава постоянно под средния за ЕС27, като през 2023 г. е с 2,4 процентни пункта по-нисък.

През 2023 г. 77,9% от активната работна сила в Норвегия са местни жители, 9,1% са от други държави членки на ЕС, а 13% са от трети страни. В ЕС27 най-голям дял от работната сила идва от съответната държава (средно 85%), докато по-малка част са чужденци – 4,3% от други държави членки на ЕС и 10,5% от трети страни.

През 2024 г. в Норвегия професиите с най-голям недостиг на кадри са строителни и сродни занаяти (без електротехници), специалисти в областта на науката и инженерството, както и учители. От друга страна, професиите с излишък на работна сила включват чистачи и помощници, работници в минното дело, строителството, производството и транспорта, както и служители, занимаващи се с числови и материални записи.

Що се отнася до процента на незаетите работни места (дефиниран като броят на свободните позиции спрямо общия брой заети позиции и свободни места), през 2023 г. той е 3,7% в промишлеността, строителството и услугите, почти изравнен със средния за ЕС27. Този процент се е увеличил с 0,3 процентни пункта спрямо 2022 г. и остава над нивото отпреди 2020 г., когато е бил само 2,5%. Секторите с най-висок процент на незаети позиции са здравеопазването и социалните дейности, образованието, изкуствата, развлеченията и отдиха, публичната администрация и отбраната, както и задължителното социално осигуряване и административните и поддържащи услуги.

Растежът на населението ще се наблюдава сред най-възрастните групи, което ще увеличи търсенето на здравни и социални услуги, дори при предположението за по-здравословно стареене. В същото време ще има по-малко хора в трудоспособна възраст на пенсионер, дори ако се приеме, че по-възрастните ще работят по-дълго, според Доклада за перспективите на Министерството на финансите на Норвегия за 2024 г.

През 2023 г. 86 589 души имигрират в Норвегия, според Статистическа служба на Норвегия. Същевременно има предизвикателства при набирането на кадри в различни сектори и индустрии поради недостатъчен брой кандидати с необходимите умения. Както в други държави от сътрудничеството EURES, е трудно да се получи ясна картина на недостига и излишъка на работна сила с нужните квалификации. В бъдеще демографските промени ще окажат влияние върху размера на работната сила, което може да направи задоволяването на нуждите от кадри в някои сектори предизвикателно или невъзможно – тенденция, очаквана и в други страни от EURES.

През 2023 г. 34 011 души емигрират от Норвегия, според данни на Статистическа служба на Норвегия.

Минимална и средна заплата

Норвегия има изключително високи разходи за живот, като индексът на разходите за живот на Wise поставя страната на 76, или 6-ата най-скъпа страна за живеене на планетата.

Средната заплата в Норвегия е приблизително 56 360 норвежки крони на месец (4 805,64 eвро/ 9 398,87 лв), което е около 676 320 норвежки крони (57 667,64 евро/112 786,37 лв ) годишно преди данъци. Средната нетна заплата в България от началото на 2024 г. е около 2 198 лв.

Няма минимална заплата в Норвегия, но определя минимални ставки за конкретни сектори чрез колективни договори.

