Евроинс и УНСС ще си сътрудничат в практическо обучение на студентите в застраховането

Застрахователно дружество Евроинс и Университета за национално и световно стопанство (УНСС) ще си сътрудничат в подкрепа на студентите, които тепърва започват професионалния си път. В края на ноември застрахователят и учебното заведение подписаха Меморандум за сътрудничество, с който Евроинс ще подкрепя университета с практически обучения, включване на експерти от реалния сектор в учебния процес, както и общи инициативи в застраховането, управлението на риска и финансовите услуги.

Заедно за бъдеща кариера

„В рамките на сътрудничеството си УНСС и застрахователно дружество Евроинс ще осигурят възможности за студентски стажове и практически обучения, ще включват експерти от двете институции като гост-лектори в учебния процес и ще организират съвместни курсове, уъркшопи и сертификационни програми по теми като кибер рискове, дигитални трансформации, устойчиво развитие и други актуални направления“, коментира Ива Фалина, изпълнителен директор на Евроинс Иншурънс Груп.

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров определи Евроинс като особено ценен партньор за висшето учебно заведение при работата им с фирми и организации, с чиято помощ развиват практически умения у студентите. Той подчерта, че заедно с компанията ще организират стажове, практически обучения и проекти и ще осигурят на студентите реален опит и възможност да се запознаят с професионалната среда.

“Това помага на студентите да се ориентират в бизнеса, да придобият практически умения и да развият своя потенциал, което ги мотивира и увеличава интереса им към професионалното им развитие“, каза проф. Димитров.

Студент на годината

Като част от сътрудничеството между Студентския съвет на УНСС и Евроинс, председателят на Съвета на директорите на компанията - Йоанна Цонева, беше официален гост на церемонията Студент на годината на УНСС 2025 г., проведена на 25 ноември в аула „Максима“, УНСС.За 13та поред година Студентският съвет на УНСС отличиха най-изявените студенти на университета в няколко категории . Госпожа Цонева връчи наградата на победителя в категория “Доброволец” на Ванеса Филипова, бакалавър от специалност “Право”. Ванеса получи наградата за доброволческата си дейност и активното си участие в борбата за пътна безопасност.

„Изключително приветствам подобни инициативи, защото хората трябва да имат цели и идеи какво искат да постигнат, за да мога да реализират това, към което се стремят. Нашият бизнес застраховането е може би е един от най- подкрепящите бизнеси във всички сфери на икономиката. Да бъдеш доброволец означава да даваш частица от себе си.“ – коментира г-жа Цонева.

От скамейката към практиката

УНСС е сред най-старите учебни заведения в България, които подготвят кадри за застрахователната индустрия. Университетът си сътрудничи активно с реалният бизнес, за да засили практическата насоченост на обучението, а нерядко застрахователните компании привличат служители още от студентската скамейка. Като част от общото сътрудничество университетът и представители на застрахователната компания вече проведоха две срещи, по време на които обмениха опит и идеи.

На 21 ноември студенти от 4 курс в специалност “Застраховане и социално дело” се включиха в уъркшоп на тема “Застраховай бъдещето си с Евроинс”. В уъркшопа се включиха ръководителят човешки ресурси на застрахователната компания Гергана Димова, актюерът Николай Георгиев и Христо Емилов, експерт „Ликвидация на щети в Автомобилно застраховане.

Представителите на Евроинс обсъдиха със студентите възможностите за кариера в застрахователния сектор и инициативите на компанията в подкрепа на пътната безопасност. Николай Георгиев, който преди по-малко от две години започва като стажант в Евроинс, сподели опита си до момента: “Много ми беше интересно първоначално, когато започнах да се занимавам, че всъщност застраховането е много по-глобално“.

След големия интерс, още на 4 декември студенти от специалност “Икономика на човешките ресурси” дойдоха на гости в централния офис на Евроинс, за да видят практическата страна на това, което изучават. Заедно с доц. Галина Димитрова студентите се срещнаха с Гергана Димова, Христо Емилов и Петьо Узунов, главен експерт Автомобилно застраховане. Те показаха на студентите какво представлява на живо работата в застрахователна компания, а в дискусията отново беше засегната и темата за безопасното шофиране - тема, която Евроинс е приела за своя мисия. Голям интерес сред студентите предизвика автомобилното застраховане и възможностите за работа в компанията. Гергана Димова подчерта, че бизнесът на Евроинс се разраства, а компанията е стабилен работодател, където добрите служители могат да се реализират.

„През последните години, Евроинс активно подкрепя младите и амбициозни хора. Благодарение на успешното партньорство между УНСС и нашата компания, много стажанти от университета поставиха началото на своя професионален път именно при нас .Ние в Евроинс вярваме, че ключът към успеха е приемствеността между опита и енергията на новото поколение. Благодарим на ръководството на университета и Студентският съвет на УНСС, които създават отлични условия за взаимодействие между студентите и бизнеса“ – коментира Миглена Жотева, Мениджър „Дигитален маркетинг“ в Евроинс.

