Еврохолд и Евроинс спряха масирана хакерска атака срещу своята дейност
Единствените щети са причинените неудобства за клиентите от временното блокиране на уебсайта и онлайн системите
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Единствените щети са причинените неудобства за клиентите от временното блокиране на уебсайта и онлайн системите
Мярката подкрепя местните транспортни фирми, извършващи международни превози и доставки, и е договорена с активната подкрепа на БАЕЗ, в партньорство с...
Един от водещите застрахователи в България и официалният дилър на най-големия бранд за електрифицирани автомобили в света - Еско Аутомотив, обединяват...
Застраховката “Туризъм в България” предоставя пълна защита с покритие в цялата страна, за всички видове туризъм, включително за планинско спасяване, н...
Коледен трамвай по линия 15 и светлинни инсталации на Моста на влюбените зареждат с настроение жителите и гостите на града
Заедно за бъдеща кариера
Полицата на Евроинс защитава и осигурява специални допълнителни покрития
София. Ахмеа и Евроинс Иншурънс Груп подписаха договор за българските застрахователни компании Интерамерикан България и Интерамерикан Животозастрахова...