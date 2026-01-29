Бизнес

Зимните спортове са без грижи със застраховка от Евроинс

Застраховката “Туризъм в България” предоставя пълна защита с покритие в цялата страна, за всички видове туризъм, включително за планинско спасяване, на достъпни цени и с гъвкави условия

29 яну 26 | 15:30
Михаела Михайлова

На планина по всяко време на годината, на ски през зимата, на море през лятото, на обиколка из малко познати кътчета на България… Всяко пътуване ни носи емоции и ни откъсва от рутината на ежедневието, а когато имаме застраховка, безгрижието го прави още по-приятно. Застрахователно дружество “Евроинс” има години опит в проучването и създаването на застраховки за туристи и от първо лице сa проучили какви са нуждите и изискванията на хората, които пътуват в България. С този опит и знания екипът създава застраховката “Туризъм в България”, насочена към клиенти, които искат без страх да опознават кътчетата на страната и да бъдат спокойни, че друг мисли за рисковете на пътешествията.

Рисковете на зимата

Всеки спорт носи рискове, а когато практикуваме на открито, особено през зимата, дори най-обикновеното спускане по пистата или катерене до планината може да ни изправи пред нужда от помощ. Ежегодно планинските спасители провеждат десетки акции за откриване и оказване на помощ на хора, понякога в много сложни и тежки условия. Често се питаме кой плаща за това? Отговорът - застрахователят, ако имате застраховка. Спасяването в планината е скъпо и сключването на застраховка е единственият начин да не покриете този разход от джоба си, ако ви се наложи помощ.

От Евроинс обещават със застраховката “Туризъм в България” всяко пътуване да бъде много по-лесно и безгрижно. Полицата покрива широк спектър от рискове: спасителни разходи и медицински разноски при злополука, медицински транспорт, спешна помощ, гражданска отговорност към трети лица, посещения на близки при хоспитализация, спешна стоматологична помощ, както и пътни разноски при невъзможност да се върнете с групата си. Застраховката осигурява защита за различните рискове, които могат да възникнат при практикуване на любителски зимни спортове като ски и сноуборд. Най-честите злополуки при зимните спортове са различните травми и наранявания, които освен нужда от медицинска помощ и разноски, за съжаление понякога водят и до трайна неработоспособност, дори смърт. Рискът от всичко това е включен в базовото покритие на застраховката, със съответно обезщетение. Допълнително можете да включите разноски при акутно заболяване, например рязко влошаване при грип, както и обезщетяване за временна неработоспособност над 10 дни в резултат на злополука. Важно е да имате предвид, че полицата не покрива инциденти при професионални спортни състезания, ски извън обозначените писти, екстремни спортове, както и инциденти, настъпили в резултат на алкохолно опиянение.

За кого и за колко време

Застраховка “Туризъм в България” важи за територията на цялата страна, без ограничение, и може да се сключва до 85-годишна възраст. Тя е подходяща и за български граждани, и за чуждестранни, които пребивават в България. “Евроинс” предлага полицата индивидуално и групово. Срокът се избира по желание - от един ден до една година, като препоръката на специалистите е да я сключите за периода на пътуването. За тези, които често спортуват на открито и пътуват често, Евроинс препоръчва застраховка със срок една година, което излиза и по-изгодно.

Полицата не ограничава застрахованите за цел на пътуването - тя е валидна както при разходка за ски до близката планина, така и при по-дълги пътувания в границите на България. Лимитът за обезщетения по полицата избирате вие - минимумът е 511.29 евро (1000 лв.), а максимумът: 10 225.84 евро (20 000 лв.). Това е максималната сума, която можете да получите за всички застрахователни събития в срока на на полицата.

Сключването на полицата е лесно и може да се направи по няколко начина - онлайн на Euroins.bg, в офис на Евроинс или чрез някой от посредниците на Евроинс. Онлайн сключването е лесно, бързо и може да се направи от всяко място с достъп до интернет. С покупката на застраховка ще получите профил в Euroins.bg , който позволява използването на много допълнителни услуги и функции. Цялата информация за застраховката е достъпна в онлайн портала на Евроинс, там можете да подадете уведомление за щета по всички застраховки, сключени в компанията. Не на последно място проверихме и цената: от Евроинс изчислиха, че тя е сравнима с цената на едно хубаво кафе на ден.

Михаела Михайлова

