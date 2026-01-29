Зимните спортове са без грижи със застраховка от Евроинс

На планина по всяко време на годината, на ски през зимата, на море през лятото, на обиколка из малко познати кътчета на България… Всяко пътуване ни носи емоции и ни откъсва от рутината на ежедневието, а когато имаме застраховка, безгрижието го прави още по-приятно. Застрахователно дружество “Евроинс” има години опит в проучването и създаването на застраховки за туристи и от първо лице сa проучили какви са нуждите и изискванията на хората, които пътуват в България. С този опит и знания екипът създава застраховката “Туризъм в България”, насочена към клиенти, които искат без страх да опознават кътчетата на страната и да бъдат спокойни, че друг мисли за рисковете на пътешествията.

Рисковете на зимата

Всеки спорт носи рискове, а когато практикуваме на открито, особено през зимата, дори най-обикновеното спускане по пистата или катерене до планината може да ни изправи пред нужда от помощ. Ежегодно планинските спасители провеждат десетки акции за откриване и оказване на помощ на хора, понякога в много сложни и тежки условия. Често се питаме кой плаща за това? Отговорът - застрахователят, ако имате застраховка. Спасяването в планината е скъпо и сключването на застраховка е единственият начин да не покриете този разход от джоба си, ако ви се наложи помощ.

От Евроинс обещават със застраховката “Туризъм в България” всяко пътуване да бъде много по-лесно и безгрижно. Полицата покрива широк спектър от рискове: спасителни разходи и медицински разноски при злополука, медицински транспорт, спешна помощ, гражданска отговорност към трети лица, посещения на близки при хоспитализация, спешна стоматологична помощ, както и пътни разноски при невъзможност да се върнете с групата си. Застраховката осигурява защита за различните рискове, които могат да възникнат при практикуване на любителски зимни спортове като ски и сноуборд. Най-честите злополуки при зимните спортове са различните травми и наранявания, които освен нужда от медицинска помощ и разноски, за съжаление понякога водят и до трайна неработоспособност, дори смърт. Рискът от всичко това е включен в базовото покритие на застраховката, със съответно обезщетение. Допълнително можете да включите разноски при акутно заболяване, например рязко влошаване при грип, както и обезщетяване за временна неработоспособност над 10 дни в резултат на злополука. Важно е да имате предвид, че полицата не покрива инциденти при професионални спортни състезания, ски извън обозначените писти, екстремни спортове, както и инциденти, настъпили в резултат на алкохолно опиянение.

За кого и за колко време

Застраховка “Туризъм в България” важи за територията на цялата страна, без ограничение, и може да се сключва до 85-годишна възраст. Тя е подходяща и за български граждани, и за чуждестранни, които пребивават в България. “Евроинс” предлага полицата индивидуално и групово. Срокът се избира по желание - от един ден до една година, като препоръката на специалистите е да я сключите за периода на пътуването. За тези, които често спортуват на открито и пътуват често, Евроинс препоръчва застраховка със срок една година, което излиза и по-изгодно.

Полицата не ограничава застрахованите за цел на пътуването - тя е валидна както при разходка за ски до близката планина, така и при по-дълги пътувания в границите на България. Лимитът за обезщетения по полицата избирате вие - минимумът е 511.29 евро (1000 лв.), а максимумът: 10 225.84 евро (20 000 лв.). Това е максималната сума, която можете да получите за всички застрахователни събития в срока на на полицата.

Сключването на полицата е лесно и може да се направи по няколко начина - онлайн на Euroins.bg, в офис на Евроинс или чрез някой от посредниците на Евроинс. Онлайн сключването е лесно, бързо и може да се направи от всяко място с достъп до интернет. С покупката на застраховка ще получите профил в Euroins.bg , който позволява използването на много допълнителни услуги и функции. Цялата информация за застраховката е достъпна в онлайн портала на Евроинс, там можете да подадете уведомление за щета по всички застраховки, сключени в компанията. Не на последно място проверихме и цената: от Евроинс изчислиха, че тя е сравнима с цената на едно хубаво кафе на ден.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com