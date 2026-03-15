Обрат! Това се случва с електрическите коли за първи път от години. Какви са прогнозите?

Според Transport & Environment (T&E) средната цена на електрическите автомобили в ЕС е спаднала с около 1800 евро (-4%) до 42 700 евро през 2025 г. Този спад се дължи главно на въвеждането на достъпни компактни автомобили с електрическо захранване в B-сегмента, където средната цена е спаднала с 13%.

Аналитическият тръст посочва Citroën е-C3 и Renault 5 като примери, които бяха пуснати на пазара от производителите навреме, за да постигнат първоначалните цели за емисиите CO₂ на автопарка за 2025 г. Тези цели обаче бяха разхлабени от ЕС до тригодишна средна стойност между 2025 и 2027 г.

Спадът на средната цена през 2025 г. контрастира с периода от 2020 до 2024 г., през който средната цена на електромобилите се повишава с 5000 евро, според T&E. Това увеличение се дължеше на фокуса на производителите върху по-големи модели с по-висок марж на печалба, като Audi Q4 e-tron и Audi e-tron GT, VW ID.4, ID.5 и ID.7, BMW iX, i4 и i7, Mercedes EQE и EQS, както и Porsche Taycan. Тази стратегия беше възможна, тъй като през този период бяха приложени значително по-слаби цели за емисиите CO₂ за автопарка, което не изискваше мащабно внедряване на достъпни електрически автомобили.

Но фокусът само върху скъпите електромобили и сегменти изглежда минава на заден план. Сега надпреварата е за лансиране на достъпни електромобили бързо и в големи бройки, защото навлизащите в Европа китайски брандове промениха пейзажа. Така например чакаме семейството малки автомобили на Volkswagen Group, включително VW ID. Polo и Cupra Raval, както и компактните SUV производни VW ID. Cross и Skoda Epiq. Volkswagen се стреми към начална цена от около 25 000 евро за ID. Polo, докато се очаква останалите модели да бъдат малко над тази цена.

Според T&E, през 2024 г. електрическите автомобили в сегментите D и E вече са постигнали ценови паритет с аналозите с ДВГ. T&E прогнозира, че електрическите автомобили в сегментите A, B и C се очаква да достигнат ценови паритет с конвенционалните им аналози до 2030 г., при условие че намаленията на разходите бъдат прехвърлени върху потребителите. Това обаче може да се забави, ако ЕС отслаби целите за емисиите CO₂ за автопарка до 2030 г., както е предложено от Европейската комисия, пише carmarket.bg.

