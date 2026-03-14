Съмнително контрабандно месо на трапезите ни

Разкрит е канал за контрабанден внос и незаконна преработка на месо в района на Ихтиман, съобщиха служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните Ангел Мавровски.

Намираме се в Ихтиман, който очевидно е острието или лобното място на доста контрабанда, която влиза в България. Имаме вече и зaловени камиони, които в момента са на румънската граница, с дребен рогат добитък. Тук, както и на друга локация – от другата страна на селото, намираме също румънски ушни марки на животни“, каза Христанов.

По думите му Българската агенция за безопасност на храните, заедно с МВР вчера цял ден при огледи установявали, че на място има няколко локации, в които са изхвърлени кости и пресни животински отпадъци, а на други места е било транжирано и разфасовано месото и оттам дистрибутирано "в неизвестно каква посока".

Министърът казва, че въпросите са кой защо никой не е забелязал това досега. „Вие виждате къде сме, всеки го вижда, с изключение на министрите и ръководителите на БАБХ в предходните години. Това очевидно е публично място, всеки може да го види“, недоумява министърът.

„Другият въпрос, който се издаваме, е, ако цялото това месо беше редовно, защо трябва да минава румънската граница контрабандно, защо трябва нелегално да се разфасова тук и как то е намерило реализацията си на българската трапеза? Възможно ли е този канал, който не може да работи без покровителство от най-високо място – защото се минава национална граница, да е причинил пробивите в България в националната ни ветеринарна сигурност?“, пита още министърът.

Христанов каза, че има съмнения, че част от това месо може да е достигало до българския пазар. „Питаме се защо досега никой не е забелязал тези места. Открихме големи количества животински отпадъци, натрупвани поне от година.

По думите му ситуацията крие сериозни рискове за здравето на животните и хората, особено на фона на огнищата на шарка по дребните преживни животни в Румъния, където през последните месеци са унищожени много стада.

„Българските производители спазват десетки правила и закони, а в същото време някой прави дъмпинг на пазара с контрабандно месо, рискувайки здравето на хората и животните“, допълни Христанов.

В понеделник ще бъде свикана съвместна пресконференция с вътрешния министър и представители на полицията, на която ще бъдат обявени конкретни мерки за пресичане на нелегалните дейности.

От БАБХ уточняват, че при една от акциите на румънската граница е задържан камион с 25 дребни преживни и 2 едри преживни животни. По случая се извършват лабораторни изследвания.





