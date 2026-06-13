Цех за дограма става фабрика за оцет. Наша фирма позлатява малък град

Българска фирма позлатява малкия град Павликени. Бившият цех за дограма ще бъде трансформиран в модерно предприятия за преработка на плодове и за производство на оцет. Зад инвестицията стои ЕТ "Цветан Цветков".

Проектът предвижда промяна в предназначението на съществуваща едноетажна сграда с площ 1483 кв. м. След преустройство обектът ще бъде оборудван за приемане, преработка и съхранение за плодове, като основният акцент ще бъде производство на ябълков сок и ябълков оцет.

Това означава, че в предприятието ще се провежда цялостен процес по преработка на суровината – от приемането на плодовете до получаване на готовата продукция, съобщава вестник "Борба".

Заплануваният годишен капацитет е 24 000 литра ябълков сок и 1000 литра ябълков оцет.

Бъдещият цех разполага с необходимата техническа инфраструктура. Сградата е водоснабдена и електрозахранена.

От инвестиционното намерение става ясно, че образуваните отпадъчни води ще бъдат отвеждани към градската канализационна мрежа.

Имотът не попада в границите на защитена територия, нито в пределите на екологичната мрежа „Натура 2000“.

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