Нещо повече от Гражданска отговорност

Застраховката „Гражданска отговорност“ на пръв поглед е като данъка - искаш или не, тя е задължителна и плащаш за нея, все едно къде и на кого, на изгодна, т.е. ниска цена. Това е изначалната нагласа на повечето потребители към задължителната полица. Скептицизмът по темата е всеизвестен и е отдавна.

Сякаш дори и самите застрахователи не полагат усилия да предложат нещо повече и нещо по-интересно. Е, има и изключения. Евроинс полага усилия да обърне традиционните нагласи и да предложи нещо повече от “само задължителното”. Преди всичко обаче изборът къде да сключим полицата не е въпрос само на най-ниската цена. Разбира се, премията е важна, но още по-съществено е доколко застрахователят е финансово стабилен и надежден - плаща ли адекватно и навреме обезщетение при пътно-транспортното произшествие (ПТП). Полицата „Гражданска отговорност“ защитава от последващи финансови претенции виновното лице в едно ПТП - водача на моторното превозно средство, но тя защитава и пострадалите в него, които търпят материални щети, болки и страдания. Разходите за възстановяване на пострадалите в пътни инциденти също не са малки, а тъкмо застрахователят е този, който обезпечава плащанията, ако имате тази полица. Навременното изплащане на обезщетение е от съществено значение .

Изборът на компания, която е надеждна, с добро обслужване, изплаща бързо и адекватни обезщетения, определено са фактори, които накланят избора в полза на Евроинс. И това не е всичко.

Много рискове, една застраховка

Не по-малко важни са допълнителните покрития и предимства, които могат да получат клиентите на Евроинс. Комбинираната автомобилна полица позволява на всеки, сключил Гражданска отговорност в компанията, да изберете различни допълнителни покрития. Със застраховка „Гражданска отговорност” от Евроинс може да разширите покритията срещу минимална премия, като изберете една или няколко допълнителни опции като: Правна помощ при Пътно-транспортно произшествие, Злополука на лицата в МПС или Помощ на пътя.

Едно от най-полезните допълнителни покрития е „Правна помощ при ПТП“, което осигурява юридически консултации и възможност да ползвате адвокатски услуги при пътен инцидент с пострадали лица. Ако попаднете в пътнотранспортно произшествие с пострадали лица на територията на България, ще получите професионална правна помощ. Вие избирате адвокат с необходимата правоспособност от списък, предварително одобрен от застрахователя. Може да ползвате адвокатски услуги или само консултация – според нуждите си.

Много полезни допълнителни покрития към Комбинираната автомобилна полица са „Злополука на лицата в МПС“ и „Помощ на пътя“. Покритието „Злополука“ осигурява обезщетение за всички лица, намиращи се в застрахованото моторно превозно средство, включително и за водача. Обезщетение се изплаща при временна или трайна загуба на работоспособност, за болнично лечение, медикаменти и амбулаторна помощ след пътен инцидент. Допълнителното покритие е валидно и при пътувания в държави от Европейския съюз, както и в Северна Македония, Сърбия и Турция.

Допълнителното покритие „Помощ на пътя“ от Евроинс осигурява репатриране на автомобила след пътнотранспортно произшествие, както и превантивен годишен технически преглед. Услугата се предлага в партньорство със Съюза на българските автомобилисти (СБА). Не е необходимо да заплащате предварително и да чакате обезщетение – разходите се покриват веднага от Евроинс и асистанс компанията.

Избери си дестинация

Полицата „Гражданска отговорност“ в Евроинс се издава заедно със сертификат „Зелена карта“ - международен документ, с който се покрива отговорността на водача в случай на инцидент в друга държава. Така с българската полица можете свободно да пътувате в страни, които членуват в системата Зелена карта. Това са всички държави от ЕС, Сърбия, Северна Македония, Турция и Швейцария.

“Комбинираната полица на Евроинс, която предлага много повече от Гражданска отговорност, е създадена за хората, които шофират и пътуват, без да забравяме всеки риск и защита, които си заслужават да предложим. Сключването на полицата е максимално улеснено, а с няколко клика през my.euroins.bg можете да изберете лесно допълнителни полици, покрития и да сключите и други застраховки, предлагани от Евроинс. Гъвкавите условия за плащане и онлайн продажбите са проектирани с мисъл за удобство, пестене на време и усилия. Уведомяването за щета и изпращането на информация е максимално улеснено, като ежедневно работим за все по-бърза обработка на документите и максималното дигитализиране на процесите”, коментира Ива Фалина, изпълнителен директор на Евроинс Иншурънс Груп.

От пускането на портала my.euroins.bg интересът към онлайн сключване на застраховки расте и вече голяма част от клиентите ни предпочитат този канал. В портала непрекъснато добавяме нови продукти и функции, така че скоро всяка полица, закупена от Евроинс, ще може да се поръча изцяло онлайн, с широки възможности за избор на покрития, застрахователни суми и начини на плащане.

Удобно плащане

В Евроинс ГО може да се плати разсрочено, а преди всяка вноска компанията изпраща уведомление. За удобство влезте в my.euroins.bg, в който по всяко време можете да сключите полица, да получите информация и да следите сроковете на вече сключените застраховки. Онлайн порталът позволява да се сключват онлайн всички застраховки на Евроинс, които сме описали. С полица от Евроинс получавате автоматично регистрация в портала. При сключване онлайн е нужно само да посочите адрес, на който изпратен от нас куриер ще донесе документите и стикера за автомобила на хартия, а копия на всички документи ще получите на мейла си.

В портала MyEuroins можете да следите информация за всички сключени в компанията застраховки, заведените щети, изтичащи срокове. Така преди да тръгнете на път бързо ще сключите застраховка за туризъм в България или такава при пътуване в чужбина, застраховка Отмяна на пътуване и всички други услуги, които предлагаме на my.euroins.bg.

