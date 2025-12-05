Нов акциз в ЕС поставя под заплаха тютюнопроизводителите в България

Обсъжданите в ЕС промени в акцизната политика върху суровия тютюн отново поставят под напрежение българските производители. Според сектора една подобна мярка би нанесла удар не само върху бизнеса, но и върху социалната структура на цели райони, в които тютюнът е основен поминък. Браншът предупреждава, че ефектът може да бъде разрушителен.

Поредна дискусия за акциз върху суровия тютюн

В европейските институции за пореден път се обсъжда идеята да се въведе акциз върху суровия тютюн и върху първите преработватели, които го изкупуват. Този въпрос се появява циклично през 3-4 години и отново излиза на дневен ред паралелно с предложения за промени в действащите европейски директиви. Според Цветан Филев, председател на Националната браншова асоциация на тютюнопроизводителите, ако промяната бъде приета, българските производители ще се окажат в безизходица, защото няма да имат на кого да продават суровината си.

Позицията на българския тютюнев сектор

Филев подчертава, че предлаганото двойно облагане е особено тревожно - веднъж за фермерите и втори път за първите преработватели. Досега и двете звена са били извън акцизната рамка. Той заявява, че секторът не приема подобна промяна, защото България разполага със стабилна административно-законодателна уредба чрез Закона за тютюна и тютюневите изделия. По думите му единствената цел на европейското предложение е събиране на повече средства, а не подобряване на контрола в сектора.

Рисковете за пазара и фермерите

На този етап браншът е успял да постигне принципно съгласие с администрацията, че тютюнопроизводителите няма да бъдат обект на акцизно облагане. Заплахата обаче остава за първите преработватели. Филев предупреждава, че ако те бъдат задължени да изграждат акцизни складове и да преминат към нови режими на облагане, голяма част от тях ще се изтеглят от българския пазар и дори извън ЕС.

Опасност от срив на цяла индустрия

В момента над 30 фирми имат издадени разрешителни за дейност, като около 15 от тях активно изкупуват целия български тютюн. Според Филев всички тези компании са потенциално застрашени. Ако те напуснат пазара, тютюнопроизводителите няма да имат на кого да продадат реколтата си. Това, освен икономически удар, може да предизвика тежки социални последици в райони, където тютюнът е единственият поминък.

