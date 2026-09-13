Нов акциз в ЕС поставя под заплаха тютюнопроизводителите в България
Браншът предупреждава, че ако първите преработватели се оттеглят, цели региони могат да останат без поминък
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Браншът предупреждава, че ако първите преработватели се оттеглят, цели региони могат да останат без поминък
До 10 дни ще бъдат пуснати в експлоатация още две противоградови ракетни площадки
Отменен бе обявеният за днес от 14 ч. протест на ГКПП „Маказа- Нимфея" на тютюнопроизводители от двете области Кърджали и Хасково заради неизплатен...
Тютюнопроизводители чакат парите си за реколта 2015 г вече седем месеца, готови на протсест Ако до края на август или най – късно до края на та...
Няма отлив на наши сезонни работници по полето в Гърция. Дори напротив – все повече хора от Пиринския край зарязват нивите си и поемат към южната ни с...
Стотици тютюнджии в Неврокопския край все още чакат да им бъде платена предадената продукция. Някои стопани са дали тютюна си още преди повече от 4 ме...
Само 100-на тютюнопроизводители от Кърджалийско са подали документи за вписване в Регистъра на тютюнопроизводителите до 1 май, съобщиха от Областна...
Състоянието на сектор "Тютюн" обсъдиха в Пловдив Кръгла маса на тема "Български тютюн" се проведе вчера в "Тримонциум Принцес Хотел", гр. Пловдив. На...
За разлика от конкурентите ние никога не сме си играли на надхитряване с държавата "Булгартабак" ще изплати средно по 15 000 лева на освободените раб...
"Когато публично нещо се атакува, то накрая си отиват хора". Така премиерът Бойко Борисов коментира протеста на тютюнопроизводителите, които излязоха...
Тютюнопроизводителите се вдигат на национален протест в сряда. Той ще се проведе от 11,30 до 12.30 ч. в трите най-големи тютюнопроизводителни региона...
В писмо до Борисов и Танева от бранша настояват за защита на имиджа на Булгартабак Тютюнопроизводители излязоха с отворено писмо до премиера Бойко Бо...
Искаме от премиера и земеделския министър стабилност за бранша Холдингът е сред най-големите данъкоплатци, десетки хиляди семейства разчитат на него...
"Ако „Булгартабак" излезе от пазара на изкупуване на тютюн, това наистина е проблем. Политиката винаги трябва да подкрепя производството, а никога не...
Цветан Филев председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите
Промените в закона за тютюна гарантират края на протестите на тютюнопроизводителите. Това заяви зам.-шефът ПГ на ДПС Ферихан Ахмедова след окончателно...
Производители от Пиринско Местан се опитва чрез новата си партия да сложи ръка върху поминъка на хората, казва кметът Бисер Сегменов Турция се опитв...
Винаги можем да разчитаме на фирмата, че ще изкупи произведения тютюн, казват местните хора Почти няма фамилия в благоевградското село Церово, която...
Булгартабак е изкупила 25 230 тона от продукцията за пет години 103 милиона лева е изплатил Булгартабак на тютюнопроизводителите за последните пет го...
Националната асоциация на тютюнопроизводителите („НАТ 2010") не организира протести, понеже няма причина за това. Това заяви пред „Стандарт" председат...