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Турция посяга към тютюна

Турция посяга към тютюна

Производители от Пиринско Местан се опитва чрез новата си партия да сложи ръка върху поминъка на хората, казва кметът Бисер Сегменов Турция се опитв...

14 февруари | 20:09
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