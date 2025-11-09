Черна година за производството на царевица у нас

Сушата тази година превърна полетата на Северна България в безмълвни свидетели на една от най-тежките години за земеделието. 37 000 декара с царевица са напълно унищожени, а Министерството на земеделието настоява Европейският селскостопански резерв да бъде активиран за спешна помощ. За мнозина обаче щетите вече са непоправими, а надеждата – все по-слаба, констатира в свой репортаж Нова телевизия.

Разорената царевица

Дори и в районите, където все пак е имало реколта, тя остава под критичния минимум. „Царевицата е от 150 до 250 килограма на декар, което е изключително малко. Има добиви, които са 10 кг/дка”, казва Валентин Василев. Някои стопани дори отказват да жънат, защото разходите за комбайни и транспорт надхвърлят стойността на добива.

„Дори бяха по-лоши от песимистичните ни прогнози. Ние залагахме поне на 400 кг/дка, а крайният добив беше 200 кг от декар”, допълва Ивелина Папазова.

В Добруджа, традиционното житно сърце на България, положението е също толкова тежко. „Добруджа финишира с 217 кг среден добив. В стопанството, в което се намираме в момента, нашето, ще дам примери – 2021 г. – 750 кг среден добив на царевица, миналата година – 400 кг, в момента сме на 230 кг”, казва Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите и член на УС на НАЗ.

Климат, който не прощава

Основната причина е безмилостната суша и климатичните промени. „Последните три години са изключително сухи. А тази беше най-катастрофалната, откакто аз съм тук. Много колеги в региона казват, че от 35 години не са виждали такава суша”, обяснява Радостина Жекова.

Загубите са огромни и не могат да бъдат компенсирани с други култури. „На декар приблизително с около 100 лева. Тоест всяко едно стопанство ще загуби много пари. Тази година за нашето стопанство загубата е около 300 000 лева”, казва тя.

И слънчогледът не носи утеха. „При слънчогледа картинката не е по-различна, говорим за средни добиви от около 140 кг/дка. Най-добра цена е имало до момента 1000 лева. Дори да вземем тази цена, са 140 лева на декар приход. При разходи на декар за отглеждане на слънчоглед – от 180 лева. Дори не включвам рентата”, казва Ивелина Папазова.

Земя без въздух

Добивите от пшеницата също са с 20% по-ниски от предходната година. „На 20 април при нас паднаха 20 см сняг. На 28 април термометрите отчетоха минус 18 градуса, а на 5 май беше над 30 градуса – за по-малко от 10 дни говорим за амплитуда от около 40 градуса. Това е изключително опасно за растенията в тази фаза на развитие и, разбира се, се отрази и на есенните култури”, казва Папазова.

Така тежката година се превръща не просто в стопански проблем, а в заплаха за бъдещето на десетки ферми. „Със сигурност една част от колегите банките не желаят да ги кредитират повече. Това, което реално ще стане, е да не бъдат погасени задълженията, които имат към доставчици”, предупреждава Радостина Жекова.

Ренти и разпад

Кризата неминуемо ще удари и рентите, които вече треперят под натиска на загубите. „Кутията на Пандора! Рентите няма да са това, което бяха миналата година със сигурност и със сигурност ще има колеги, които ще изплатят 30 лева ренти, ще има по 40, 50. Разбира се, ще има и по 80 лева”, казва Радостина Жекова.

„Истината е, че рентата се получава между 30 и 40 лева. Тук изобщо не включвам разходи за амортизация, застраховки, административни. Ако трябва да смятаме процент от реализираната продукция на средни реализационни цени, това се получава”, добавя Ивелина Папазова.

Земеделците търсят спасение в промяна – увеличават площите с рапица за сметка на царевицата, но и това не е изход. „Наблягаме със сигурност на есенници и за голямо съжаление Румъния се движи по същата писта, Украйна и Молдова също. Ако жънем добри добиви от есенници, ще има свръхпредлагане в Черноморския басейн”, предупреждава Жекова.

Цените на пшеницата и царевицата остават ниски, само при слънчогледа се наблюдава леко покачване. „Тръгнахме от 760, в момента има предложения на 960-980 лв., но и това не е нещото, което ще оправи разликите в приходите ни”, казва тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com