Гроздето е в изобилие, но купувачи няма: Лозарите пред протест
Добрата реколта се превърна в проблем – производителите твърдят, че пазарът е залят от вносна продукция, а секторът отново остава без de minimis
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Добрата реколта се превърна в проблем – производителите твърдят, че пазарът е залят от вносна продукция, а секторът отново остава без de minimis
Производители от Хасково твърдят, че продават под себестойността, а субсидиите не покриват дори базовите разходи
Министърът защити смяната в БАБХ, посочи новия шеф проф. Янчева като гарант за приемственост
Партията на Костадинов обяви парите си за изборите
Сушата унищожи 37 000 декара, добивите са под критичния минимум, а банките вече спират кредитите на фермерите
По този начин се защитава обществения интерес от финансови и материални злоупотреби, корупционни схеми и практики
Какво договориха синдикалните лидери и премиера
Какво следва?
Санкциите, които могат да варират от 3 до 100% ще бъдат налагани заради неизрядни договори за сезонна или дневна заетост
ДПС и ГЕРБ да се вземат ръка за ръка и да сложат специалисти
Евтин внос и химикали в земеделските площи може да унищожат сектора
Бюджетът е 5 милиона евро
За какво ще бъдат използвани парите
В сектор Земеделие отиват половината от субсидиите, които България получава
Проектни идеи ще бъдат оценявани и избрани за реализация
САЩ обаче ще изхарчат за това 52 милиарда долара
Тексас получава най-много средства
В българското земеделие се произвеждат най-много зърнени култури
По думите му различните сектори използват електроенергия по различен начин
Има паника на пазара и срив на британската лира до най-ниското й равнище в историята