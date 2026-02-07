Три пъти в седмицата полети до Милано

Още една възможност да отскочите до красиво място.

Националният авиопревозвач България Еър отново отваря въздушния мост между София и един от най-желаните европейски градове – Милано. Сезонните полети по линията София – Милано – София стартират на 3 март и ще се изпълняват до октомври, с три удобни честоти седмично – вторник, петък и неделя. Кацането е на летище Малпенса, а цените на билетите в икономична класа започват от 89 евро в посока.

Милано не е просто точка на картата, а състояние на духа. Градът, който диктува модата, пулсира със стил, култура и живот. От лъскавите дизайнерски бутици до модерните търговски зони – шопингът тук е преживяване, а не разходка. Кулинарната сцена също не прави компромиси: пицарии, квартални бистра, джелато сладкарници, изискани ресторанти, винени и суши барове – всичко е въпрос на вкус и настроение.

Културният маршрут е задължителен. Световноизвестната Ла Скала и готическата катедрала Дуомо са само началото. Срещу катедралата ви очаква Кралският дворец с впечатляващи изложби, а истинската сензация е стенописът „Тайната вечеря“ в църквата Санта Мария деле Грацие. За любопитните умове – музеят Леонардо да Винчи, за любителите на историята – замъкът Сфорца, а футболните фенове няма как да подминат легендарния Сан Сиро. Само на 15 км от града адреналинът е гарантиран на пистата Монца.

Пътуването също е част от удоволствието. Полетите се изпълняват с новите самолети Airbus A220 на „България Еър“ – модерни, тихи и комфортни. Повече лично пространство, по-широки седалки, големи прозорци, зарядни на всяка седалка и просторни багажни отделения правят полета лек и приятен. В икономична класа пътниците получават безплатен check-in, ръчен багаж до 10 кг плюс лична вещ и кетъринг на борда – топъл сандвич, шоколадче, кафе, чай, вода и напитки.

