Революция при автомобилите! Задава се нещо невиждано

В дълбините на инженерните отдели на автомобилните производители се подготвя една своеобразна революция, която ще прати традиционните спирачни дискове в историята. Става дума за сухите „спирачки по жица“ (Dry Brake-by-Wire) - технология, която звучи като извадена от научнофантастичен филм, но всъщност вече е на прага на масовото производство. Забравете за спирачната течност, помпите и сложните хидравлични магистрали – бъдещето на сигурността се крепи на чиста електрическа енергия и светкавични алгоритми, пише "Актуално".

Каква е уловката? При конвенционалните системи, когато натиснете педала, вие реално избутвате течност през тръби, която физически притиска накладките към диска. При системата Dry Brake-by-Wire педалът е просто сензор. В момента, в който кракът ви го докосне, електрически сигнал полита към високоскоростни електромотори, монтирани директно в спирачните апарати на всяко колело. Тези актуатори притискат накладките с хирургическа прецизност и сила, която хидравликата трудно може да поддържа консистентно. Реакцията е до два пъти по-бърза от всичко, което познаваме досега.

Предимствата са толкова много, че е трудно да се изброят. Първо, премахването на спирачната течност е огромна победа за екологията – тя е силно токсична и изисква периодична смяна и специално рециклиране. Второ, теглото на автомобила намалява драстично, тъй като тежките метални тръби и сервоусилватели отиват в коша. Но най-хубавото за нас, шофьорите, е пълната персонализация. Искате педалът да се усеща твърд и къс като в болид от Formula 1? Или предпочитате меко и плавно спиране за градско шофиране? Всичко е въпрос на няколко реда код.

Защо тогава още не сме ги видели масово? Естествено, основният въпрос е сигурността. Инженерите трябва да гарантират, че дори при пълна софтуерна грешка или отказ на електрозахранването, колата няма да остане без спирачки. Решението дойде под формата на тройно подсигурени електрически вериги и автономни енергийни модули за всяко колело.

Вече не говорим за теория – някои от най-новите модели на водещи германски и италиански марки тихомълком започнаха да внедряват елементи от тази технология, подготвяйки почвата за пълното премахване на хидравликата. Тази иновация е и липсващото парче от пъзела на автономното шофиране. Когато компютърът контролира спирачките директно чрез електричество, той може да предотврати занасяне или сблъсък много по-ефективно от всяка ABS система.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com