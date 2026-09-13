Революция! Мадяр с мощен удар в Унгария
От май 67% от унгарските избиратели подкрепят отстраняването на Тамаш Шуйок
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От май 67% от унгарските избиратели подкрепят отстраняването на Тамаш Шуйок
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