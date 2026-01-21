Идва нова революция във футбола

VAR скоро ще има още повече правомощия, след като футболните законодатели се съгласиха да увеличат обхвата му. Международният борд на футболните асоциации (IFAB) се срещна в Лондон и реши да разшири правомощията на VAR, за да включи втори жълти картони и корнери.

В момента видео асистент-съдията не може да се намесва при жълти картони, дори когато играчът получава втори жълт картон и ще бъде изгонен. Но IFAB реши, че трябва да може да се намесва при "фактически неправилни втори жълти картони".

Също така е договорено, че VAR ще може да уведомява съдията на терена, когато е имало "очевидно неправилно отсъден ъглов удар, при условие че това може да се направи незабавно и без забавяне на подновяването на играта".

Въпреки очевидното разширяване на правомощията на VAR, IFAB твърдят, че промените са "специфични разширения, които не биха забавили хода на играта". Твърди се, че VAR ще остане фокусиран до голяма степен върху голове, дузпи, червени картони и случаи на объркана самоличност.

Този успех накара IFAB да разшири правилото до удари от вратата и тъчове, в опит да намали тактиките, водещи до загуба на време. Те също така ще въведат 10-секундно ограничение във времето за смяна на играчи, за да се опитат да ускорят играта допълнително.

