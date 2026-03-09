Нова драма във войната в Иран. Сега е футболна

Военните действия около Иран хвърлят все по-дебела сянка и върху спорта, а в частния случай - върху най-голямото събитие в него. През лятото иде Мондиал 2026, чакан на цялата планета с огромен интерес.

Но след като вече е почти сигурно, че Иран няма да вземе участие, въпреки че се класира съвсем легално и по спортен път за световното, сега идва драма и с Интерконтиненталните плейофи в края на този месец. Те трябва да определят още два отбора - финалисти, но един от най-сериозните претенденти за квота поиска отлагане на двубоите.

Ирак обяви пред ФИФА, че отборът не може нито да се подготви нормално за решаващите плейофи, където има да изиграе един двубой, нито да напусне страната си навреме. Към момента всички летища там са затворени. И при тези обстоятелства, просто няма как да се адаптира за условията в Мексико, където са мачовете от допълнителните баражи.

Тимът е съставен от 60 процента играчи, които носят екипите на местни тимове в лигата на Ирак. Условията в региона са такива, че към момента е практически невъзможно да напуснат страната. А планираният лагер в Хюстън, САЩ, който трябваше да им помогне да се аклиматизират за решаващата среща в Монтерей срещу Боливия или Суринам, вече е отменен.

Южноамериканците и представителите на КОНКАКАФ се срещат на 26 март в полуфинален дуел, а победителят трябва да играе с Ирак на 31 март. Това е най-големият мач в историята на Лъвовете от Месопотамия, както е прякорът на този национален отбор. Иракчаните не са достигали световно първенство от 1986 г. в Мексико. Сега именно в тази страна имат своя голям шанс, но войната не им позволява да се подготвят нормално за него. А към момента - дори да се доберат до мястото на събитието, пише Дир.бг.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com